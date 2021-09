LA VOZ DEL DIHABLO

Finalmente, pasó lo que tenía que pasar. El México Metal Fest movió sus ediciones V y VI para el próximo año; la pandemia no ha permitido que sea de otra forma.

Existía ya mucha incertidumbre sobre el tema (comprensible) y a pesar de que parecía que la actividad regresaba poco a poco, nuevas oleadas del virus han hecho que se tengan que volver a replantear los conciertos a como “normalmente” estábamos acostumbrados. Sí, en otras partes del mundo andan “como si nada”, pero se trata de realidades diferentes. En México, así tenía que ser y así será.

La buena noticia es que los organizadores del festival han podido confirmar a gran parte de ambos carteles y se espera que conforme pasen las semanas y los meses, se cuente con la certeza de más agrupaciones. Las nuevas fechas quedaron para septiembre de 2022, viernes 23 y sábado 24 (ahora sí, en orden cronológico).

Entre los participantes que se mantienen firmes, por ahora, están los cuatro gigantes del ‘thrash’ alemán Kreator, Sodom, Tankard, Destruction, además de WASP, Hellhammer, SepticFlesh (con todo y el show sinfónico que tenían preparado), Rotting Christ, Satyricon, Necrophobic, Belphegor, Nargaroth, Batushka, Terrorizer, Crypta, Nervosa, Total Death y Jungle Rot... Por ahora.

La vida tiene que seguir. Las vacunas se van expandiendo por todo el territorio nacional y aunque sabemos de nuevos casos de la enfermedad, también tenemos que pensar que dentro de un año las condiciones serán distintas.

Para este 2021, se pudo haber llevado una edición mermada de ambos festivales, pero no es a lo que la organización nos tiene acostumbrados. Carteles “mochos”, con menos de lo que prometieron en un inicio y posiblemente muchos reemplazos de este lado del globo, toda vez que a los europeos se les complica el traslado por medidas de sanidad y periodos de cuarentena. Una versión diferente del festival hubiera representado un paso hacia atrás en la credibilidad y confianza. Innecesario.

Para cuando se dio el anuncio de la postergación del doble evento, a casi dos meses de distancia, la gran mayoría de los comentarios por parte de los potenciales asistentes fue de comprensión. Se entiende que las causas que orillan a mover un año más el evento son de índole mayor, fuera del alcance de las partes inmiscuidas. Así que lo mejor será esperar un poco más. Y quién sabe, de aquí a entonces, alguna que otra sorpresa pudiera suceder.

Se acabó, por ahora, la incertidumbre. Sabemos que el festival está vivo y que va a regresar. De otros eventos masivos en México ya no se sabe nada. La realidad es para todos.

El espectáculo de Emperor para este año también tuvo que ser movido, así como postergada la gira de Guns N’ Roses por varias ciudades del territorio nacional. John Corabi, con su show acústico en solitario, también tuvo que reagendar. Aunque por ahí, parece que contagió a otro ex Motley Crue con la fiebre de los eventos en directo y Tommy Lee ya planea una visita al país.

En el tema local, un poco menos desolado (por irónico que parezca), el fin de semana se presentó en un bar del centro de Torreón From the Shadows Pt. 2, el segundo material de la banda Ex Umbra. Los laguneros salieron pasada la medianoche desde las catacumbas para mostrar un trabajo que, según cuentan, no fue fácil de concretar, pero que ya se encuentra en todas las plataformas digitales de uso rudo.

Se trata de un conjunto de siete ‘tracks’ (seis en inglés y uno en español) bien trabajados que responden a una continuación de su primer material. Se nota en ellos cierta evolución en el sonido, sin salir de un estilo melódico que explora distintos matices. De nueva cuenta está presente la doble voz, tanto limpia como gutural, aunque en lo personal me gustaría que en algún momento se decidieran por una sola. Esa combinación, me parece, no es fácil de cuajar. De pronto, el ‘single’ Farewell me recordó a Sentenced.

Antes de subir al escenario, platiqué con Alfonso y Víctor, los dos guitarristas. Se mostraban entusiasmados; saben que están haciendo las cosas con esfuerzo, dedicación y esperan pronto ver resultados. Tienen en la agenda nuevas fechas. Tienen en la mente, ascender.

Junto a ellos estuvo Ktrina, otra agrupación de la región que busca abrirse espacio y que también ya presume la grabación de material. Están a la espera de pronto hacer el anuncio oficial.

