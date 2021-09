La Prodecon alerta sobre correos electrónicos apócrifos

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) alerta sobre los correos apócrifos y oficios falsos, pues existen un sinfín de mensajes que son creados para exponer a los usuarios a una obtención indebida de datos.

Aarón Huerta Hernández, delegado de la Prodecon en Coahuila, explicó que se trata de mensajes disfrazados como si provinieran de alguna autoridad oficial y señalan ligas, archivos o algún acceso, a través del cual buscan obtener diversa información personal, comercial y financiera, entre otra. para usarla en forma indebida, incluso el control de los dispositivos es la intención de estos correos electrónicos.

Para detectarlos, hay que revisar diversos aspectos. Por ejemplo, se incluye en el campo del receptor el correo electrónico pero no el nombre completo correcto, también se disfraza de algún ente oficial señalando el nombre de alguna dependencia de forma incorrecta, incluso vienen nombres de personas con dominios utilizados en otros países, como .co, .br, .es, .uk, entre otros, pero no es .mx

"Otra característica de estos mensajes son las amenazas de que la cuenta va a ser suspendida o cancelada si no se responde el correo o si no descarga los archivos, si no ingresa a estas ligas de acceso", comentó el delegado, "hay casos donde solicitan alguna cantidad para cancelar ciertos adeudos, leyes mal citadas, reglamentos inexistentes".

También se ha detectado que contiene sellos o logotipos falsos o ilegibles; la unidad administrativa, esto es, nombre de la oficina emisora, no existe; el funcionario que firma el supuesto oficio no trabaja en la dependencia, o bien su firma, o su firma electrónica es falsa.

Indicó que esto se ha detectado a gran escala, por lo que las recomendaciones son no abrir este tipo de comunicaciones, no ingresar a estas ligas ni descargar estos archivos, comunicarse directamente con la empresa que supuestamente realizó el envío para verificar su autenticidad, en los mensajes de dependencias federales se debe tener el dominio .gob.mx

"Estos correos buscan algún beneficio indebido o, peor aún, obtener información y documentos para usarlos de forma incorrecta", expresó.

En cuanto a los oficios falsos, el delegado dijo que se sugiere tener cuidado con esto, pues existe una modalidad en la que se expone al contribuyente a que se envíen los oficios al domicilio, supuestamente de autoridades, pero contienen información falsos para tener acceso a dinero cuando exponen un adeudo inexistente, de modo que se busca lesionar el patrimonio de un pagador de impuestos en beneficio de un tercero, de forma totalmente ilegal.