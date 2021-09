Roberto Carlo competirá contra 'Cositas' y Lorena Herrera en El gran pastelero

El actor y conductor, Roberto Carlo, recién cumplió 35 años de vida y en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón comentó que se encuentra muy agradecido con la vida por todo lo que le ha dado a nivel personal y profesional.

"Ya estoy más viejo", dijo entre risas y añadió que, "este cumpleaños (Lo celebró el pasado 10 de septiembre) llegó en una gran etapa de mi vida".

"He recibido bastantes bendiciones, me siento hoy en día muy completo, me siento en ese lugar donde siempre quise estar", externó emocionado.

Roberto dio los detalles de la cuarta entrega de La más draga, cuya conducción se encuentra a su cargo.

"Estrenamos esta nueva entrega el pasado 21 de septiembre. Ya arrancamos y lo hizo de la mejor manera. La competencia comenzó aquí tenemos a las dragas participantes a mi lado, se andan jalando las pelucas", expresó.

El presentador recordó que durante el estreno, el programa y su nombre se volvieron tendencia en redes sociales.

"Lloré de la emoción. Al principio me dio miedo, dije 'o están hablando de forma negativa o positiva', pero afortunadamente recibimos comentarios muy buenos", subrayó.

Las más draga, de acuerdo con Roberto Carlo, es un concurso en donde distintas drags compiten realizando diversos retos semana tras semana para encontrar a "La más de México"; en esta cuarta temporada habrá sorpresas.

"No todo será miel sobre hojuelas, habrá un poco de todo. Será una ruleta rusa donde pasan muchas cosas. Cada episodio dará entretenimiento y nos dará un mensaje que nos llevará a una reflexión ", sostuvo.

Por otro lado, Roberto mencionó que en breve se le verá en el programa El gran pastelero.

"Es el primer programa sin guion que hace la plataforma de HBO Max. Ellos lanzan este tipo de formato. Es una competencia de celebridades que gira en torno a la repostería. Me verán compitiendo contra 'Cositas' o Lorena Herrera".