Merecimos el triunfo: Guillermo Almada tras derrota ante Rayados

Aunque rescató aspectos positivos como la recuperación de jugadores y el dominio sobre el rival en el segundo tiempo, Guillermo Almada se mostró inconforme por la derrota de sus Guerreros del Santos Laguna ante los Rayados del Monterrey, anoche en el estadio Corona.

El estratega albiverde fue claro y contundente, bajo su óptica, Santos mereció mejor suerte y un resultado favorable: "creo que no fue un resultado justo, por lo que generaron los dos equipos, generamos más, merecimos el triunfo, pero esto no es de méritos. Si generas más oportunidades y mantienes la pelota, estás más cerca de optar por la victoria, pero si no concretamos nuestras situaciones, es un pecado que probablemente nos va a costar caro", afirmó en la conferencia de prensa virtual, posterior al partido.

Almada recalcó que su equipo mostró una buena cara en cuanto a lo futbolístico, por lo que descartó que la derrota haya sido un síntoma de que Santos juega mal, sino que otorgó mérito a las individualidades con las que cuenta el Monterrey: "cuando juegas mal, tienes merecido perder, pero hoy no fue el caso. Ellos tienen jugadores de jerarquía que en cualquier momento pueden hacer la diferencia. Debemos corregir situaciones, brindar solidez defensiva y aprovechar la generación de adelante, pero hemos cometido errores groseros que generalmente los rivales no comenten ante nosotros", señaló.

Más doloroso aún, resultó para el entrenador albiverde el haber encajado nuevamente un gol durante los minutos finales del partido: "volvimos a recibir un gol sobre la hora por un descuido defensivo, desde mi punto de vista fue inmerecido, pero lo recibimos. Generamos situaciones, mantuvimos la pelota, erramos algunas chances y terminamos pagando caro. Recuperamos a futbolistas y eso nos alegra, pero claro que nunca nos gusta perder, debemos ser más sólidos en defensiva, ellos nos generaron con muy poco, lamentablemente seguimos generando esos errores. Me deja tranquilo la actuación del equipo, pero no el resultado ni el momento en que estamos, debemos seguir trabajando, no conozco otra solución".

Cuestionado sobre si Gibrán Lajúd fue culpable de cometer un error al medir el balón en el gol de la victoria de los Rayados, Almada salió en su defensa: "no fue un error, él debe ir a cubrir el primer palo y la pelota recorre 50 metros, el error estuvo en dejar salir el centro, porque la jugada sale de la mano de un futbolista y todos estaban observando, luego falla la marca porque debía haber una referencia, pero error del arquero no lo creo", sentenció.