Otro trago amargo para los fanáticos de Santos Laguna

Jajajajajaja jajajajajaja y siguen las Santiadas ni modo cruz azul perdisteis ese título de Azuliarla ahora es Santiarla la nena Aguirre se volvió a lastimar Almada saca a Valdez k estaba jugando bien y mete a los crack Ocejo y Geraldiño no pues k buenos cambios equipo de tercera

El planteamiento de juego del Santos tiene muchos puntos débiles, los cuáles serán aprovechados por el resto de los equipos si no corrigen. Ahora la prioridad es Atlas y santos el proveedor de jugadores más sobresalientes. Ya no vayan al estadio como protesta.

de acuerdo contigo cuantos puntos a dejado ir en casa el Santos la miro muy difícil k Santos se componga no trae gol

msanti

Hoy, 10:54 am

publicado por: juan manuel de santiago Urbina

GRUPO ORLEJI EL único culpable que Santos ande mal. Las inversiones las canalizaron al Atlas, ahí se ven los resultados. Santos CLUB LABORATORIO, con jugadores novatos y jugadores de experiencia de medio pelo. Así no se puede. Almada hace mucho con lo poco que tiene. Aún así les dió un subcampeonato. Pero no siempre será así. No olviden al Santos. Métanle dinero y traigan jugadores de mayor nivel.

replyresponder thumb_up 1 thumb_down 0