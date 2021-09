Familiares marchan en Torreón exigiendo conocer paradero de Sujey

Hay una larga zozobra y sufrimiento por el desconocimiento del paradero de Yajaira Sujey Parra Hernández de 20 años de edad.

Su familia marchó ayer en Torreón para exigir a la Fiscalía del Estado de Sinaloa que se esclarezca qué ocurrió hace 24 días en la ciudad de Mazatlán, donde se le vio por última vez en compañía de David Quiñones, un joven de 24 años.

El movimiento, al que acudieron con vestimenta en color blanca, globos y pancartas, también fue para pedir a Dios que brinde protección a la joven y que esta regrese con bien a casa.

Una de las más afectadas es la abuela de Sujey. María Estela crio a su nieta. Su mirada es triste y estos días han sido de llanto, de dolor y desesperación. Todavía no hay videos de los lugares donde pudo haber estado Sujey y ninguna pista "que nos muestre pa dónde ganó mija. Yo ya estoy pidiendo una oración porque ya no puedo, la verdad, le pido a Dios que me ayude a encontrar a mi hija, para mí ya es muy feo. Siento que la vida se me acaba sin mi hija, yo ya no puedo sin mi hija, siento como que me morí por dentro, yo no puedo vivir sin mi hija, yo les pido que me ayuden a encontrarla, porque se me está acabando la vida sin mi niña".

La marcha partió del Memorial de Desaparecidos de la Alameda Zaragoza hasta la Catedral de Nuestra Señora del Carmen y durante el trayecto se lanzaron consignas de: "¡Todos somos Sujey!" y "¡Justicia, justicia!".

LE ESCRIBEN A RIQUELME

Rosa Alma Delia Hernández García, la madre de la joven, dice que ya le escribieron una carta al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, con el fin de que pueda interceder y trate el tema directamente con su homólogo de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel. "Que me ayude, que hable de gobernador a gobernador para que se muevan, para que me den respuesta, porque pues una sola, sin el apoyo del Gobierno de aquí, mi hija es de aquí, es de Torreón, tienen que apoyarnos", expresó.

Comentó que también piensa acudir a la Fiscalía de Durango, además de que continúan las acciones de la búsqueda de su hija por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda.

En Sinaloa se tiene un registro histórico de 4,993 personas desaparecidas y no localizadas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Del 1 de enero al 22 de septiembre de este 2021, hay 433 en dicha condición en todo el estado y de esta cifra 99 casos se reportan en el municipio de Mazatlán.

Aunque la esperanza no suprime el dolor de los seres queridos de Sujey, sí los ha ayudado a confiar en que la joven estará de vuelta. Tienen pensado organizar actividades para recaudar fondos y continuar con su búsqueda.

DESAPARICIÓN

El pasado miércoles 1 de septiembre Sujey viajó en compañía de David Quiñones, de 24 años, a las playas de Mazatlán, Sinaloa. Se fueron a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta. Con la familia de David solo tuvieron contacto los primeros días, pero ahora cada quien busca por su lado.

El teléfono de Sujey manda a buzón y su última conexión en las redes sociales fue el pasado sábado 4 de este mismo mes, minutos después de las 7 de la tarde, cuando tuvo contacto con uno de sus amigos.

Es de complexión mediana, tez morena clara, cabello largo color castaño, estatura 1.62 metros, cejas semipobladas, boca mediana, labios gruesos y nariz mediana, base ancha. Como seña particular tiene un tatuaje de víbora en su tobillo izquierdo. Si alguna persona tiene información, puede comunicarse al sistema de emergencias 911, o bien, a los teléfonos 800-890-9092 y 871-754-6754.

Investigación

