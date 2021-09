La pandemia y sus estragos sobre los micronegocios

Antes de la contingencia sanitaria, Mónica tenía una boutique donde vendía ropa y joyería, con el apoyo de tres empleados. Su pequeño negocio se vino abajo con el cierre de las actividades no esenciales y el confinamiento, que se anunció, primero, por unas semanas, pero terminaría varios meses después.

"Tratamos de hacernos fuertes en las ventas en línea, pero teníamos que seguir con los pagos de la renta, el agua, la luz, ya no pudimos sostener el local y finalmente cerramos", comentó.

Sus empleados mantuvieron su salario durante cerca de dos meses, mientras Mónica vendía en internet lo que le había quedado de inventario, pero una vez que se decidió no volver a abrir la tienda de ropa, tuvieron que buscar otras oportunidades laborales. A más de un año, las ventas en redes sociales aún mantienen el negocio, por lo que contar con un espacio físico no es una de sus prioridades en estos momentos.

"Cerramos y yo me quedo con mucha ropa, entonces empiezo a sacarla en las redes sociales y empiezan a comprármela, se termina y yo acabo tablas, porque aún mantenía el local y a mis trabajadores, ya no tengo para invertir y entonces pues ya sin local, por la incertidumbre, cerramos el local, no sabíamos cuándo podríamos abrir otra vez, conseguí después un préstamo pequeño y ya me quedé con la venta en línea solamente", expuso.

Pero su caso no es el único, cientos de negocios se vieron obligados a operar en la informalidad, especialmente aquellos que no eran giros de actividades esenciales y, sobre todo, Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) que no tenían suficiente capital para soportar los cierres.

En Torreón, se contaba con 1,982 licencias mercantiles registradas de enero 2019 a diciembre de 2019, de las cuales se renovaron 1,753 licencias mercantiles a lo largo del 2020, según datos del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan).

Mariano Serna Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), explicó que, derivado del cierre de negocios y la pérdida de empleos, mucha gente se vio forzada a incursionar en la informalidad.

"Ahorita que estamos tratando de regresar a la normalidad, tenemos esa desigualdad en la forma de comercializar nuestros productos, los que estamos en la formalidad con los que están en la informalidad, se pretende hacer un nuevo esquema fiscal para el año que entra, este régimen simplificado de confianza, que esperamos abordar que toda esa parte se regrese a la formalidad, porque la competencia no está en igualdad de circunstancias", expresó.

PILAR DEL EMPLEO

En la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML), las Mipymes sostienen el empleo del 75 por ciento de los trabajadores. Cuatro de cada 10 laboran en micronegocios (41%), 19% en pequeños establecimientos y 15% en medianos, explicó Luis Alfredo Medina López, coordinador de investigación en el Consejo Cívico de las Instituciones (CCI)-.

Señaló que las empresas grandes ocupan al 15% de trabajadores laguneros, 3% están en gobierno, 2% no especificado, 1% ámbito agropecuario y 4% otros.

De acuerdo al Estudio sobre la demografía de los negocios del Inegi, la población ocupada en la ZML fue de 516 mil 866 personas en el primer trimestre de 2020, antes de la pandemia, pero al tercer trimestre había bajado a 495 mil 968, una diferencia de 20 mil 898 personas que se quedaron sin trabajo. Un año después, en el segundo trimestre de 2021 se observa una recuperación, son 550 mil 471, lo que significa que 54 mil laguneros se sumaron a la población ocupada.

En específico, en lo que corresponde micronegocios, había 196 mil 918 trabajadores prepandemia, en el primer trimestre de 2020, con una leve disminución al tercer trimestre, de 297, y en el segundo trimestre de 2021 son 224 mil 49, es decir, 27 mil 248 más.

Al desagregar por quienes cuentan con establecimiento y quienes no, antes de la pandemia eran 93 mil 877 y 103 mil 41, respectivamente. Sin embargo, durante la contingencia, los primeros cayeron mientras que los segundos crecieron, lo que significa que un nutrido grupo de micronegocios perdieron su local y continuaron en la informalidad. Entre los que no tenían establecimiento, se sumaron 4,827 trabajadores y, en los que sí tenían, perdieron 5,124 empleos.

"Mucha gente que tenía su local, cuando viene la pandemia, caen sus ingresos, agarran su mercancía y se va a la banqueta, a alguna esquina donde haya tráfico vehicular, se convierte en informal automáticamente, deja su puesto establecido y se cambia a una posición de ambulante, por eso vemos un crecimiento en la informalidad en este último año", explicó Medina López.

A 2021, con local son 104 mil 903 trabajadores y sin establecimiento, 119 mil 146.

MUEREN MÁS MICROS

Dos de cada 10 Mipymes "murieron" durante la pandemia por COVID-19 en Coahuila y Durango. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que, en 2019, había 95 mil 885 micro, pequeñas y medianas empresas en Coahuila, 9,120 más nacieron en el 2020 y en ese mismo año, murieron 20 mil 631, un 22 por ciento, para un total de 84 mil 374 actual.

Cabe señalar que, del total, 89 mil 623 eran micronegocios, se crearon 8,825 más y 19 mil 550 no pudieron salir a flote durante la crisis, al final fueron 78 mil 898 que se adaptaron a la nueva normalidad. El 95 por ciento de los cierres fueron de micros. Por actividad económica, los sectores más afectados fueron servicios, con el 51% de las muertes, comercio con 40% y manufacturas con 9%.

En el estado de Durango los datos son similares. Eran 61 mil 175 Mipymes en 2019 y nacieron 9,068 en 2020, pero murieron 13 mil 725 en el mismo año, un 22 por ciento, para quedar un total de 56 mil 518. De las que cerraron en la pandemia, el 98% eran micros. Por actividad económica, 54% de las que dejaron de operar estaban en el giro de servicios, 39% en comercio y 8% en manufacturas.

El investigador del CCI explicó que, a raíz del confinamiento, hubo una baja considerable en las ventas, además del cierre de actividades no esenciales. En este contexto, indicó que la industria suspendió un mes, pero siguió operando, lo que no afectó a los grandes establecimientos, que continuaron su comercialización.

"Las Micros y las Pymes fueron las empresas más afectadas", dijo Medina López. El también economista señaló que la reactivación económica es real en términos de la recuperación que tuvieron los indicadores al final del 2020, mientras que, como tal, una generación de empleo positiva se observa a partir de enero de 2021, por lo que la ZML se encuentra ya en una pendiente en ascenso, en base a los registros del Inegi.

LENTA REACTIVACIÓN

Para los negocios, el 2020 fue un año para olvidar. La mayoría lo dejará fuera de la estadística, pues significó un desplome considerable de las ventas y caída en todos los sectores productivos a causa de la crisis derivada por la pandemia de COVID-19 y el fallido confinamiento.

El comercio tenía una expectativa anual de crecimiento de 2 por ciento con la actual administración federal, no obstante, lo ideal era de un 5 a 7 por ciento por año, de acuerdo a la dinámica que se tenía de gestiones anteriores.

El dirigente del comercio establecido dijo que los negocios aspiran a cerrar este 2021 con cifras similares a las de 2019, sin embargo, reconoció que esto será insuficiente luego de los ocho pasos que la economía dio hacia atrás en el 2020.

"En el 2021, estamos hablando de que estamos alcanzando niveles de 2019, en lugar de ir rebasando los niveles de hace dos años, esperamos que en el 2022 sí podamos cerrar con un crecimiento", dijo Serna Muñoz.

42 POR CIENTO del Producto Interno Bruto (PIB) aportan las Pymes en el país.

75 POR CIENTO del empleo en la Zona Metropolitana de La Laguna es generado por las Mipymes.