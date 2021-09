México, en la mira de

Varios superhéroes de los universos de Marvel y DC son mexicanos o tienen ascendencia azteca, sin embargo, esta nación también ha figurado en las tramas de cómics, películas o programas basados en estos personajes.

DC ha entregado la antología Batman: The World, donde el encapuchado muestra impactantes aventuras en 14 países, entre ellos México. La obra literaria fue presentada con gran éxito el pasado 18 de septiembre en la Feria Internacional del Libro de Coahuila.

"Batman: The World es la forma en que DC les muestra a los fanáticos de todo el mundo que Batman es más que un personaje, es un fenómeno que trasciende idiomas y fronteras ", mencionó el editor y director creativo de DC, Jim Lee, en un comunicado.

Dentro del capítulo, denominado Funeral, Bruce Wayne contribuye a que el espíritu de una mujer encuentre la paz eterna.

Batman se encuentra en la imponente Ciudad de México. En sus emblemáticas calles se han reportado avistamientos de un fantasma. Nadie sabe qué ocurre, es por eso que el llamado "Caballero de la noche" buscará a toda costa encontrar una respuesta a tal incógnita.

La versión de esta historia fue escrita por Alberto Chimal, mientras que del arte y los colores de las páginas de este capítulo, integrado por ocho páginas, se encargó Rulo Valdés. Alberto platicó en exclusiva con El Siglo de Torreón de su trabajo en Batman: The World.

´¿Cómo es que llegas a Batman: El Mundo?

A mí me invitó el editor del proyecto, Iván Arévalo, que trabaja con DC. Me contactó, me lo propuso y acepté porque me pareció algo muy interesante. Él conocía mi trabajo porque coincidimos en una revista.

´¿De qué trata Funeral?

A grandes rasgos, es una historia en la que Batman viene a México por un asunto de negocios y se topa con un crimen, un homicidio. A pesar de que no es su ciudad, decide tratar de ayudar y mientras investiga ese crimen se entera de un misterio adicional que tiene que ver con el pasado de la Ciudad de México, algo relacionado con fantasmas y leyendas nacionales.

´¿En qué te inspiraste a la hora de redactar la historia?

Por un lado, esas leyendas como La Llorona, que son como muy naturales para la ciudad, y por el otro, la literatura de la Ciudad de México y del país en general, ya que tenemos una cultura y unas tradiciones muy ricas que afortunadamente han vuelto a sobresalir en los últimos años.

´ Rulo Valdés incluyó muchos detalles de CDMX en el arte y los colores de las páginas de esta historia, como una foto de Pedro Infante. ¿Qué opinas de su trabajo?

Nos decidimos por la Ciudad de México un poco por necesidad, porque el proyecto comenzó en una etapa fuerte de la pandemia. Tardé meses en conocer a Rulo, todo lo hacíamos por videollamada. Cuando por fin pudimos salir, con caretas y cubrebocas, pudimos hacer recorridos de locaciones del Centro Histórico para tomar fotografías de referencia.

"Todos esos detalles que verán en la historia, todos están tomados al natural. No hay nada que no tenga una referencia real. Si ven unas ventanas, están en algún lugar del centro, al igual que los carteles o las personas. Queríamos presentar a la Ciudad de México de manera que fuera totalmente reconocible".

´ Una de las chicas que aparecen en la historia porta una blusa que dice 'Yo soy más grande que cualquier depredador'. ¿Tiene que ver con una campaña que hay en redes que menciona esa frase?

Ese detalle lo puso Rulo deliberadamente por el tema de la historia y a nosotros nos pareció excelente porque sí proviene de una campaña que se está haciendo en redes sociales; fue un detalle tomado de fuera, pero que le quedó muy bien al proyecto.

´¿Cómo les fue en la presentación de Batman: The World en la Feria Internacional del Libro de Coahuila?

Excelente, hubo mucho interés. Un joven de Monterrey se enteró del evento y se fue en moto a Saltillo para vernos. Se acabó Batman: The World en la presentación. Este proyecto se lanzó el pasado 14 de septiembre.

´¿En qué momento de tu vida conociste a Batman?

En mi infancia, como la mayoría de las personas. Me tocó verlo en la televisión gracias a la repetición de la serie de los sesenta y en las historietas de la época editadas por Novaro.

´Para ti, ¿qué bondades tiene el Caballero de la Noche?

Aparte del impacto que tiene gracias a Warner, que labora con DC, pensando en Batman, es un personaje muy hospitalario y flexible que puede dar pie a contar todo tipo de historias con él, desde policiacas hasta de horror psicológico. Además, sus historias son más cercanas a nivel del suelo, ya que su poder es que tiene mucho dinero.

´Si pudieras hacer otra historia de algún personaje de DC Comics, ¿a quién elegirías?

Elegiría a Superman porque es un personaje realmente difícil de tratar.

´¿Consideras que este trabajo con DC Comics sería la cereza del pastel de tu carrera hasta ahora?

Como mínimo yo diría que es una oportunidad que jamás pensé que iba a tener y que tiene mucha relación con el resto de mi trabajo.

Otros casos

México, presente entre los héroes. Personajes de DC y Marvel como Arácnido, Wildcat (Yolanda Montez), El Dorado, Masacre y El Diablo tienen raíces mexicanas. México está representado en la cinta de Batman Vs. Superman (2016); el nacido en Krypton interviene para realizar un rescate en medio de un incendio que tiene lugar en Ciudad Juárez. En esa escena se le ve como una deidad. En la quinta temporada de Supergirl, la heroína se traslada en uno de los capítulos a Ciudad de México, donde debe resolver un misterio. En el noveno episodio, llamado Loyal Subjekts, de Superman & Lois, Kal-El (Tyler Hoechlin) escucha, gracias a su superoído, que están robando un banco en Mazatlán, Sinaloa; sin pensarlo, se aprecia cómo El Hombre de Acero vuela por el puerto hasta llegar a la sucursal bancaria. Con sus poderes, salva a las personas de los amantes de lo ajeno y hasta platica con ellos en el idioma español.