Llega a su fin el exitoso Mundial Junior de pádel

Paraguay en la rama varonil y Argentina en la femenil, se quedaron con los campeonatos de la Copa de Naciones en el XIII Campeonato Mundial de Pádel en categorías Junior, finalizado ayer en esta ciudad, tras seis emocionantes y competitivas jornadas.

Las instalaciones de Play Pádel recibieron ambas finales de esta modalidad en que se juega por selecciones nacionales y aumentan las emociones al representar cada equipo a su bandera y luchar para llevar el trofeo a entregarlo a su país, más allá de que sea un logro particular; con estos partidos de campeonato, concluyó el torneo que fue todo un éxito en esta ciudad, que respondió con creces a la histórica responsabilidad de organizar el primer mundial junior en el Continente Americano. Paraguay dio la sorpresa y se quedó con el cetro varonil al ganar los dos primeros partidos ante su similar de Uruguay, encuentros que los espectadores gozaron de principio a fin.

La selección femenil de la Argentina se quedó con el cetro de la Copa de Naciones al ganar los tres games en contra de su similar de Brasil, que opuso resistencia, pero al final lució la gran calidad de las pamperas. El primer partido, en la categoría Sub 14, fue ganado por Pia Gosteli y Ana Floriani a Giulia Bettim e Isa Siga con parciales de 6-4, 5-7 y 6-4, mientras que el segundo duelo, en Sub 16, vencieron Eunice Gauna y Paloma Albornoz a Sophia Dora y Luana Maul por 6-4 y 6-1, mientras que en Sub 18, Yianella Chauque y Daiara Valenzuela se impusieron a Marina Brandao y Bárbara Peres por abandono, al aquejar las altas temperaturas a las brasileñas.

HISTORIA MEXICANA

Una página de gloria en el pádel nacional, escribieron las jóvenes Valeria Montaño y Anahí Salas, quienes se convirtieron en la primera pareja de mexicanas que logra coronarse como campeonas del mundo, al quedarse con la corona en la categoría de 16 y menores, femenil. Las estupendas jugadoras mexicanas ganaron la final de su categoría ante las italianas Matilde Balleto y Aurora Buscaino, en un partido que acaparó la atención de todos los asistentes a Pádel One Club, cuya cancha central recibió esta gran final del XIII Campeonato Mundial Junior.

Montaño y Salas, la mejor pareja juvenil femenil de México, impusieron condiciones para llevarse el primer set por autoritario parcial de 6 a 1, dejando sin oportunidad de respuesta a la dupla europea y mostrando sus intenciones de quedarse con el cetro. El segundo set fue bajo la misma tónica, con las mexicanas sacando a relucir su mejor pádel y apoyadas por una numerosa parcialidad en las gradas, trabajaron cada punto hasta nuevamente vencer por 6 a 1 y así agenciarse el partido y el campeonato mundial, desatando la algarabía en las gradas que pronto invadió la cancha, donde brotaron lágrimas de felicidad por parte de las jugadoras.

Este título representa el primero a nivel juvenil para México, por lo que la Comarca Lagunera ya quedó instaurada en la historia del pádel nacional, al acoger el logro que será inolvidable para todos los aficionados a este deporte.