'No tengo una sola promesa incumplida', asegura alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, afirmó que a pocos meses de que concluya su administración municipal no tiene ni una sola promesa incumplida, toda vez que sus compromisos de campaña y al arranque de su administración fueron apegados a la realidad y anunciados en apego a la viabilidad de la autoridad local.

"Yo puedo decirte que no tengo una sola promesa incumplida, primero porque no anduve haciendo promesas, mi ofrecimiento fue trabajar por Torreón, atender los servicios y nunca hice una promesa de que 'voy a hacer un teleférico', no, nunca tuve nada de eso, así es que no tengo nada de que preocuparme, de que les haya fallado a los torreonenses por mi palabra", declaró.

No obstante, admitió que se enfrentó a diversas limitantes que mermaron algunos proyectos que se tenían en materia de obras y mantenimiento en general, especialmente por situaciones presupuestales y la pandemia del COVID-19 que modificó la dinámica social de una forma que nadie esperaba.

Dijo que en ese aspecto se realizaron los servicios y las atenciones en la medida de lo posible, todas con el objetivo de cumplir con la ley y de esa forma contar con un municipio en "mejores condiciones" que las que se tenían hasta antes de su gobierno.

"Sí puedo decirte que hay limitantes, como ustedes lo saben, yo qué más quisiera que haber tenido más recursos para hacer más obra, me voy tranquilo porque además sé que la huella de esta administración está en todo Torreón".

Pidió además a la gente visitar espacios que se han renovado como el Canal de la Perla, Museo de la Moneda y que antes se encontraba con problemas diversos de filtraciones de agua sucia, Casa Mudéjar, Plaza de la Tortuga, Alameda Zaragoza y la zona perimetral del Bosque Venustiano Carranza.

También hizo referencia a lo que se dejará en tema financiero para la próxima administración, especialmente en materia de "cero deuda" que comprometa el accionar municipal, así como un presupuesto de ingresos a la alza, al pasar de los casi 2,900 millones de pesos a los alrededor de 3 mil millones de pesos para el siguiente 2022.