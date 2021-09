Este domingo se realizará una marcha en Torreón para exigir a las autoridades resultados sobre el caso de Yajaira Sujey, desaparecida en Mazatlán, Sinaloa.

El punto de reunión para la marcha denominada #Diosmioprotegeasujey es el Memorial de los Desaparecidos, ubicado en la Alameda Zaragoza, a las 12:45 horas.

El recorrido será de la Alameda hacia la Catedral del Carmen, y se invita a todas las personas que quieran apoyar la causa a que acudan y le den mayor fuerza a la movilización en favor de Sujey.

Como se informó con oportunidad, Yajaira Sujey Parra Hernández, de 20 años, y David Quiñones, de 24, salieron de Torreón rumbo a Mazatlán el pasado 1 de septiembre en un automóvil Volkswagen Jetta y fue hasta el sábado 4 que se tuvo el último contacto con la pareja.

Rosa alma, madre de la joven, llegó el pasado miércoles a Torreón y dijo que "así como llegué (Mazatlán), así me regresé, sin ninguna pista, ahora que me vine todavía no llegaban ni los videos de las casetas, de dónde anduvieron, ya son muchos días, ¿cómo es posible?". En todos estos días, la familia de Sujey ha recibido múltiples mensajes por las redes sociales pero ninguno con información precisa.

Les quisiera pedir que si la ven o saben algo que hagan una llamada anónima. ¡Por favor, digan!, ya estoy muy desesperada".

Investigación no avanza

Angustia

"Si mi hija no me ha hablado es porque está en contra de su voluntad, ella sabe mi número de memoria, si ella tuviera la oportunidad de marcarme, ya lo hubiera hecho".