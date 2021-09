Las tres muertes de Marisela Escobedo, nominada a siete premios Ariel

El documental "Las tres muertes de Marisela Escobedo", es un documental en donde las mujeres elevan la voz de otras mujeres, así lo explica Carlos Pérez Osorio, quien recibió siete nominaciones a los premios Ariel, entre las que destaca mejor película y mejor director. "Yo tenía muy claro desde el principio que el tema tenía que abordarse narrativamente, desde un ámbito distinto a lo que había visto en otros documentales, teníamos que llegar a otras audiencias", comenta el director.

El cineasta explica que ya ha tenido diferentes oportunidades de hacer documentales que hablan de problemas sociales, pero siempre se han quedado en ciertas esferas y no llegan a visualizarse por más personas, entonces decidió romper con ese paradigma y trato de hacer lo imposible porque el mundo conociera el caso de Marisela Escobedo. "Yo vengo haciendo documentales desde hace muchos años y en otras esferas, por ejemplo, hice uno para la ONU, trabajé mucho en Medio Oriente, en África, trabajo mucho en Centroamérica siempre son cosas que se quedan en ciertos nichos, en festivalitos o van a ciertas proyecciones que tienen que ver con visibilidad, debate, pero como que no encuentran un espacio más allá de ese círculo.

"Y creo que para que vean una protesta, una indignación y generen un cambio social, debe de estar en un círculo más grande en donde mucha más gente puede conmoverse con esto, si marchamos 100 mil personas en el Zócalo, no es lo mismo si marchamos 15 millones, entonces creo que ese puente empático, lo debemos de extender a una audiencia mucho más grande", explica.

Fue la plataforma de Netflix la única que le extendió la mano para realizar su proyecto, comenta que al ser rechazado en varias ocasiones no imaginó ni siquiera poder empezarlo y mucho menos lograr el objetivo de que miles de personas alrededor del mundo pudiera visualizarlo. "Esta película ha sido el gran honor de mi vida; han sido más de cinco años de pensar -bueno desde que se estrenó ya liberó un poco de tensión- pero fueron cinco años de lidiar, de entender muchas cosas, de que si soy la persona correcta para contarla, si voy a poner a alguien en riesgo, si la voy a poder hacer, porque antes de entrar a Netflix me rechazaron muchos fondos, me decían, 'a quien le interesa tu historia de Juárez', la presenté en diferentes lugares y no había apoyo de nada", indica.

Por otro lado, agradece el apoyo y trabajo que hizo en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Ruth Fierro, Gabino Gómez, Lucha Castro, Alma Gómez, Martha Paola SaSo, Mayra E. Sáenz y porque expresa que sin ellas nada de esto hubiera sucedido.

"Con ellas tengo relación de muchos años, desde antes de concebir el proyecto y, de hecho, empieza con ellas; yo traté de elevar la voz de los defensores de los derechos humanos y después también es el trabajo que hicieron las mujeres en el documental, que también vieron la narrativa.

"Por ejemplo cuando vieron la marcha del 8M, nosotros ya estábamos editando el material y fue idea de ellas ir a grabar la marcha. Yo no tenía muy claro el final del documental y pensé como podía integrarlo al final. Entonces son mujeres elevando la voz de mujeres, yo participo, le di dirección, pero es la voz de ellas", enfatiza.

¿Quién fue Marisela Escobedo?

Fue una enfermera y activista social mexicana, asesinada mientras protestaba por el feminicidio de su hija ocurrido en el año 2008. La primera muerte de Marisela Escobedo fue cuando le asesinaron a su hija, que solo tenía 16 años. La segunda, cuando la justicia mexicana decidió absolver al asesino. La tercera, cuando en diciembre de 2010 le dio un balazo en la cabeza que terminó con su vida.