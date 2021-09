Evento TUDUM de Netflix revela nuevos avances de Cobra Kai, Stranger Things y más

Netflix dio a conocer este sábado 25 de septiembre todos los detalles de sus próximos lanzamientos a través de su primer evento global llamado TUDUM, el cual se transmitió a través de los canales oficiales de la plataforma de streaming.

El esperado acontecimiento de 3 horas de duración sirve para que todos los usuarios puedan conocer las novedades que están por llegar al catálogo, donde arribarán en los próximos meses aproximadamente 100 títulos.

Por lo que TUDUM reveló tráilers, imágenes y más detalles de algunos de sus proyectos, además de contar con paneles con creadores y estrellas que protagonizan algunas de sus más exitosos producciones, entre ellos, Finn Wolfhard y Caleb McLaughlin de Stranger Things, así como Charlize Theron, Regina King y Zazie Beetz, entre otras.

Entre los platos fuertes del arranque de dicho evento virtual, se encuentra Stranger Things, que está próxima a lanzar su cuarta temporada, por lo que se presentó un nuevo adelanto de sus siguientes capítulos. Asimismo, se reveló otro vistazo de la cuarta entrega de Cobra Kai que se estrena en diciembre.

Y es que hay que recordar que el final de la tercera temporada finalizó con una tregua entre “Johnny Lawrence” y “Daniel Larusso” quienes unen fuerzas para vencer a “John Kreese” en el torneo All Valley.

Cobra Kai fue creada por Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg y es una secuela de la franquicia de Karate Kid, cuya historia giraba alrededor de “Daniel-san” (Ralph Macchio) quien era entrenado por el “Sr. Miyagi” (Pat Morita), un veterano de la Segunda Guerra Mundial.

TUDUM mostró los contenidos de forma escalonada. En la primera hora se vieron novedades sobre Stranger Things, Alerta Roja, Ozark y Los Bridgerton. La segunda tiene como protagonistas a Sandman, Tyler Rake, Vikingos: Valhalla, Cobra Kai, Cowboy Bebop y diferentes películas de acción. Por último, está el turno de The Crown, The Umbrella Academy, The Witcher y más.

A continuación te dejamos un recopilatorio de todos los tráilers mostrados durante el evento TUDUM de Netflix. Novedades de series, películas, anuncios y mucho más.