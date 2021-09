¿Jawy engañó a Mane con Karime?; responde a dichos en La casa de los famosos

La Casa de los Famosos sigue generando polémica entre sus integrantes luego de que Celia Lora reveló el motivo por el cual mandó a golpear a Karime Pindter.

En una plática con Verónica Montes, la playmate mexicana no pudo quedarse callada y aseguró que la participante de Acapulco Shore fue la responsable de la ruptura entre Manelyk González y Jawy pese haber sido grandes amigas y después de que estos últimos estuvieran a punto de contraer matrimonio.

Y es que de acuerdo a la hija de Alex Lora, Karime se fue de viaje a Las Vegas con Jawy y mencionó que pudieron haberse involucrado sentimental y sexualmente.

“Yo me encabroné, subían historias y tuvieron algo”, aseguró Celia en el reality show de Telemundo.

La mejor amiga de Mane no le habría comentado con quién saldría de vacaciones, pues de acuerdo con un video publicado en redes sociales, ella le aseguró a Manelyk que viajaría a la playa para pasar un momento de relajación.

Por tal motivo, Celia confesó que le pidió a Jacky Ramírez que golpeara a Karime durante el rodaje de la novena temporada de Acapulco Shore, la cual se está realizando en Colombia.

“Yo le eché a andar a Jacky”, declaró.

Estos señalamientos no pasaron desapercibidos para Jawy, quien confirmó que jamás le fue infiel a Mane, pues en el viaje mencionado por Lora, también estuvo presente la pareja de Karime, a la que catalogó como “solamente mi amiga”.

“Íbamos con el novio de Karime, es mi amiga, siempre lo será y nunca me voy a meter con ella porque no me gusta, no me atrae, es solamente mi amiga y no tengo que dar explicaciones a gente tan idiota y tan pendej* que ni siquiera le interesa, pero sin embargo a los que están en duda todavía, les mando un beso y esta respuesta. Piensen lo que quieran, a mi me tiene sin cuidado, yo estoy feliz, estoy soltero, sí pero eso no significa que yo esté buscando meterme con alguien”, dijo el ex Acapulco Shore.

Finalmente comentó que su regreso a las relaciones amorosas no será pronto, ya que busca mantenerse soltero un buen tiempo, aunque no se cierra a la posibilidad de que la vida le otorgue un nuevo romance antes de lo planeado.

“Tal vez en mucho tiempo no voy a estar con nadie y si sí ustedes lo sabrán. Yo estoy muy feliz ahorita, tranquilo”, sentenció el también cantante.

Manelyk llegó a La Casa de los Famosos hace pocos días, como reemplazo de Kimberly Flores, quien tuvo una escabrosa salida del reality tras la presunta infidelidad de su esposo, Edwin Luna.