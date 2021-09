'Checo' Pérez arrancará noveno en el Gran Premio de Rusia y Max Verstappen en último, ¿por qué?

El español de Ferrari, que firmó su mejor resultado en una clasificación, lideró los últimos instantes de la tanda definitiva, pero Norris (1:41.993) le arrebató la primera plaza al batir su tiempo en algo más de medio segundo.

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), que tuvo problemas en la entrada a boxes para cambiar a neumáticos de seco, se vio relegado a la cuarta plaza al no haber podido disponer de tiempo suficiente para calentar el neumático liso, que fue el que determinó finalmente las posiciones de la parrilla.

Al heptacampeón, que había marcado los mejores tiempos en las dos primeras tandas, le acompañará en la segunda línea su compatriota George Russell (Williams), quien fue el primero en cambiar a lisos.

El ganador del anterior Gran Premio, el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), logró el quinto mejor puesto y compartirá línea con Fernando Alonso, que con los tiempos con neumáticos de lluvia estaba mejor posicionado.

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) no pudo pasar de la séptima plaza y el mexicano Sergio 'Chaco' Pérez (Red Bull) fue noveno.

El líder del Mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ni siquiera marcó tiempo en la Q1 al tener que cumplir penalización por haber cambiado el motor y saber que iba a salir de último.

- Clasificación de la clasificación del Gran Premio de Rusia

.1. Lando Norris GBR/McLaren): 1:41.993

.2. Carlos Sainz (ESP/Ferrari): 1:42.510

.3. George Russell (GBR/Williams): 1:42.983

.4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes): 1:44.050

.5. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren): 1:44.156

.6. Fernando Alonso (ESP/Alpine): 1:44.204

.7. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes): 1:44.710

.8. Lance Stroll (CAN/Aston Martin): 1.44.956

.9. Sergio Pérez (MEX/Red Bull): 1:45.337

10. Esteban Ocon (FRA/Alpine): 1:45.865

11. Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin): 1:46.573

12. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri): 1:46.641

13. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri): 1:46.751

14. Nicholas Latifi (CAN/Williams): 1:48.252

15. Charles Leclerc (MON/Ferrari): 1:48.470*

16. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo): 1:49.586

17. Mick Schumacher (ALE/Haas): 1:49.830

18. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo): 1:51.023

19. Nikita Mazepin (RUS/Haas): 1:53.764

20. Max Verstappen (HOL/Red Bull): -*Leclerc tendrá que cumplir penalización por cambiar la unidad de potencia y saldrá penúltimo

El neerlandés Max Verstappen saldrá último, como estaba previsto, en el Gran Premio de Rusia, decimoquinta prueba del calendario de Fórmula 1, al no haber marcado tiempo en la Q1.

Verstappen cambió la unidad de potencia en Sochi, donde tenía que cumplir una sanción de tres posiciones en la parrilla de salida, y apenas rodó en la clasificación.

As I will be starting from the back of the grid anyway, we decided to take no risks and to skip quali. Quite an interesting quali result! It’s full focus on the race, in which I’ll try to fight my way forward and hopefully have some fun #KeepPushing #RussianGP pic.twitter.com/ZnP3LAtQWa