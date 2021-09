Brigadas antirruido ya no laborarán de noche

Derechero

Hoy, 8:42 am

publicado por: Roberto Montaño Siller

No pues valiendo madres!!!.. Es cuando más se requieren. Entonces?, si no van a "laborar" de noche (como si alguna vez lo hicieron de verdad), mejor desaparezcan esa dependencia. Si no va a haber resultados de algo URGENTE, no gastemos dinero en algo que va a estar simulado o de parapeto.

replyresponder thumb_up 5 thumb_down 0