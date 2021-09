Tarifa de agua en Torreón subirá con inflación

Fernando

Hoy, 6:37 am

publicado por: Fernando Viera

desgraciadamente no es congruente ni equitativo el servicio que prestan respecto a lo que cobran ya dejen de ser rateros sinvergüenzas, ustedes piden apoyo para pagar y nosotros cuando lo pedimos cómo servicio que recibimos, puros incrementos al agua, predial, placas, etc, etc,

