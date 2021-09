Falta de vacunas desata bloqueos

En una hora se agotaron mil vacunas contra el COVID-19 para personas rezagadas de Torreón del rango de los 30 a 39 años de edad, situación que desató dos bloqueos en la zona centro y oriente de la ciudad que provocaron caos vial y algunas discusiones.

El Gobierno federal distribuyó ayer por la mañana 500 dosis de la farmacéutica Pfizer/BioNTech para este sector poblacional al antiguo edificio de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAdeC ubicado sobre el bulevar Revolución.

La protesta llegó cuando personas que estaban formadas desde las 6 de la mañana para recibir la primera dosis anti-COVID fueron notificadas tres horas después de que el biólogo se había terminado.

Por esta razón decidieron cerrar la circulación entre la calle Donato Guerra y Comonfort, lo que causó congestionamiento, pues se trata de una zona en la que regularmente transita un gran número de vehículos, incluido el transporte público que traslada a personas principalmente hacia unidades del Seguro Social y escuelas.

En pleno bulevar, Servidores de la Nación mediante un megáfono trataron de explicar a las personas inconformes que las vacunas que se utilizaron para los rezagados eran sobrantes de jornadas anteriores y que era imposible traer más del Hospital Militar Regional porque estaban en ceros. "Cuando normalmente se acaban las dosis mandamos a pedir al campo militar, la situación es que ahorita aquí en Torreón ya no hay dosis. Ya no hay dosis, ¿de dónde quiere que saquemos más dosis?, si aquí en el municipio ya no hay", le respondió un Servidor de la Nación a una mujer que estaba enfurecida porque no alcanzó vacuna.

-"¿Cuántas dosis les trajeron?", preguntó otra de las inconformes.

-"Nada más había 500", contestó el Servidor.

-"No eran 500, no es cierto", reviró la mujer.

-"Eran 500, ¿quiere ir a contarlas?".

-"Lo que no entendemos es por qué no se contaron en la fila solo a 500 personas y los demás nos regresamos y no hay problema. Ustedes tienen la responsabilidad de hacer un conteo de cuántas personas hay", siguió la misma mujer.

La gente siguió reclamando vacunas y finalmente personal del Gobierno federal les dijo que tenían que esperar otra convocatoria. Incluso, pidieron copia de la identificación oficial y dos números de teléfono para que se pudieran comunicar con ellos una vez que la Federación enviara otro embarque de vacunas.

Durante la manifestación, agentes de Tránsito estuvieron desviando a los conductores por otras vialidades mientras que elementos de la Policía Municipal y demás corporaciones resguardaron la zona para evitar incidentes.

Cabe señalar que al Bosque Urbano también se destinaron 500 dosis, pero fueron de la farmacéutica de AstraZeneca. También se terminaron en una hora y de igual manera se generó un bloqueo sobre la calzada Juan Pablo II en Residencial Las Etnias.

Ante el reclamo de las personas en rezago de este municipio, la delegada de Bienestar Social en La Laguna, Cintia Cuevas Sánchez, pidió paciencia, además de indicar que sería aventurado dar una fecha a las personas inconformes porque el envío de biológicos depende de la Federación.

"Lo que la gente quiere es información y es certeza de que se les va a aplicar la vacuna y es lo que también nosotros queremos, por eso se abrió esta semana para atención a rezagados. Lamentablemente fue mucho más de lo que esperábamos", indicó.

Dijo que de lunes a viernes se aplicaron alrededor de 10 mil primeras dosis a personas rezagadas de más de 60 años, de 50 a 59 años, de 40 a 49 años y de 30 a 39 años de edad.

Jornada de vacunación

Últimas dosis anti-COVID: *Ayer se aplicaron 500 dosis anti-COVID de Pfizer/BioNTech en el antiguo edificio de Ciencias Políticas y Sociales de la UAdeC. *Otras 500 dosis se destinaron al Bosque Urbano. *En ambas sedes se distribuyeron los biológicos en una hora. *En una semana, personal de salud aplicó primeras dosis a diez mil personas rezagadas.