Halcones de la UAL debutarán esta noche con intenso partido de baloncesto

Una histórica noche se vivirá hoy en el auditorio municipal de esta ciudad, donde a las 20:00 horas debutarán de manera oficial los Halcones UAL, primer equipo que representará a la Comarca Lagunera en el Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac).

LIGA DE DESARROLLO

Los nacientes Halcones recibirán a los Centauros de Vicente Guerrero, Durango, dentro de la jornada 2 de la temporada 2021 correspondiente al Cibapac, liga que busca impulsar a los jóvenes valores mexicanos en la práctica del "Deporte Ráfaga". Prueba de ello, son los lineamientos que tiene este circuito, ya que todos los equipos están conformados por jóvenes jugadores locales y solamente se permiten dos elementos extranjeros, con la intención de que puedan ayudar a los juveniles a elevar su nivel deportivo y a tomar aprendizaje de basquetbolistas más experimentados.

No solamente eso distingue al Cibapac como una liga de desarrollo, pues además, en el primer cuarto de todos los partidos, todos los equipos deben alinear al menos un jugador Sub 17, mientras que en el segundo cuarto debe estar sobre la duela al menos un jugador Sub 21. De esta manera, la directiva del club Halcones UAL busca fomentar el desarrollo deportivo de los jugadores laguneros y brindarles oportunidades en el profesionalismo, pues lamentablemente, talentosos basquetbolistas encontraban una "pared" al terminar su etapa estudiantil y con esta oportunidad, encuentran un espacio para desarrollarse en el Deporte Ráfaga en un nivel altamente competitivo.

JUGADORES

El experimentado Oscar Yander Hernández, quien tuviera momentos brillantes con los recordados Algodoneros de la Comarca en su etapa como basquetbolista profesional, está al mando del equipo y tuvo partidos de pretemporada, con la finalidad de elegir de la mejor manera a sus titulares para la campaña regular. Ahora como coach, Yander tiene la encomienda de guiar a sus muchachos de la mejor manera para tratar de buscar esta noche una victoria histórica al presentarse en casa, luego de que anoche disputó la jornada 1 en la casa de los propios Centauros.

Los Halcones UAL cuentan en su roster con elementos como: Elías Gómez, el capitán Jorge Aguilera, Alan Favila, Arturo "Shocker" Herrera, Abraham Fraire, Billy Grijalva, Ernesto Arzola, Gilberto Lozano, Jorge Argumedo, Jaime Santana, Marco Rodríguez, José Rogelio de Luna, Gerardo Castro, Manuel Rangel, Alan Rivera, Esteban Ibarra, Thomas Chavarría e Iván Estrada. Todos son producto de los circuitos estudiantiles laguneros y de los populares torneos como la Liga Élite y los organizados en las canchas de la Alameda Zaragoza.

Los jóvenes locales son respaldados por los estadounidenses Darryl Lamont Foster y Dominic Douglas, quienes ya han mostrado su capacidad.

Para esta noche, la directiva de los Halcones tiene preparado un homenaje a la memoria de don Rodolfo Ayup Sifuentes, personaje indispensable en la historia del basquetbol de la Comarca Lagunera.

10 PARTIDOS sostendrán como locales los Halcones, a lo largo de la temporada