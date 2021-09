Brian Lozano trabaja para estar en su mejor nivel

La felicidad del "Huevo" Lozano no se la quita nadie. Consciente de que todavía le falta para retomar su nivel, el volante uruguayo de Santos Laguna señaló que trabaja para ayudar a los Albiverdes a figurar de nuevo en los primeros planos en la Liga MX.

"Estoy contento de volver a jugar futbol, de estar con el equipo, algo que era muy importante para mí", dijo Brian Avelino durante la atención a medios virtual que tuvo desde el TSM, donde los Guerreros se preparan para recibir mañana a los Rayados en el Corona.

Sabedor de que tras un año alejado de las canchas no ha recuperado su mejor versión, el charrúa fue directo: "Estoy lejos de mi nivel, pero me siento bien físicamente, no he sentido problema muscular, me siento bien, me falta en lo futbolístico, uno es autocrítico, pero es un proceso, los compañeros y el cuerpo técnico me brindan confianza".

PREPARACIÓN

Pero el sudamericano se adentró todavía más de la actualidad que se vive. "Estoy trabajando para ayudar al equipo, para recuperar mi nivel que está lejos, pero vamos trabajando para recuperar también la confianza".

También explicó lo colectivo: "Estamos un poco lejos de nuestro rendimiento, con esa desconfianza de que no merecemos perder los partidos, hacemos méritos para ganarlos, pero nos quedamos cortos, fallamos en la ofensiva de no convertir goles y en alguna desconcentración lo pagamos caro".

Agregó que lo positivo dentro de todas las adversidades y situaciones negativas que han tenido, es que apenas perdieron un encuentro, reconociendo que acumulan muchos empates, seis en total. Lo único que les resta es trabajar y estar atentos.

5

PARTIDOS

ha jugado este torneo Brian Lozano, tres de ellos como titular; no ha marcado gol.

"Los partidos son cerrados, nos juegan con todo, pero ese respeto nos lo hemos ganado en la cancha, ya estamos buscando otra alternativa para hacerle daño al rival, para sumar en la tabla. No estamos tan lejos de los puestos de liguilla directa, dependemos de nosotros y confiamos en que tenemos equipo para poder hacerlo", opinó Lozano.

BIEN EN LO ANÍMICO

Pese a no obtener en los últimos partidos los resultados deseados, confesó que los Albiverdes tienen gran ánimo de poder revertir con buen futbol y la suma de más puntos, la segunda parte del Apertura 2021.

"El equipo está bien anímicamente, pero a veces se hacen méritos para ganar y en pequeños detalles se nos escapan, no es excusa, pero tuvimos muchas vacaciones para descansar, hicimos poca pretemporada, el equipo de a poco alcanzará su nivel, estamos cerca del objetivo (puestos de liguilla), pero sí debemos mejorar para cerrar los partidos de buena forma", expresó.

El volante uruguayo dijo que antes del nuevo paro por la Fecha FIFA tienen dos partidos importantes por delante en el Corona ante Rayados y Mazatlán FC, por lo que quieren triunfos para adquirir confianza.

Del duelo del domingo advirtió: "No hay que descubrir nada, sabemos que Monterrey es un equipo importante, de jerarquía, que tiene grandes jugadores, pero lo más importante es contrarrestar los puntos de ellos, encontrar su debilidad, a lo mejor no empezaron bien, pero consiguieron triunfos importantes en los últimos juegos, pero confiamos en lo que podemos hacer nosotros, nos respetan y nos hacemos fuertes en nuestra cancha y gente, vamos por el partido para poderlo ganar".

PIDE APOYO A LA AFICIÓN

El uruguayo dijo que el apoyo entre jugadores y seguidores santistas tiene que ser mutuo, ya que a veces no es bueno, sobre todo cuando los resultados no se dan, debido a una cantidad innumerable de factores adversos.

"Sabemos que la afición es exigente, no hemos perdido en casa, nos han sacado muchos empates, pero tenemos esa bronca (coraje) de no poder ganar los partidos, aunque necesitamos el apoyo de ellos, nos ayudan a ir adelante en los partidos", indicó.

Agregó que en el duelo pasado, ante Puebla, Gibrán Lajud tuvo buenas intervenciones en la META albiverde, pero tras fallar en el gol, la gente se le fue encima, dejando en claro que en ese preciso momento es cuando los futbolistas más necesitan de los aficionados.

SOBRE SELECCIÓN

Por otro lado, se mostró contento y orgulloso de estar en el lista preliminar de la Celeste, de cara a los duelos eliminatorios del próximo mes rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022, ya que siente una alegría inmensa.

"El cuerpo técnico y médico han estado cerca, siempre han confiado en mí, me brindan su apoyo, eso ilusiona; estoy cerca de estar de vuelta en la selección, pero por lo pronto me toca hacer las cosas bien en el equipo, estar bien para la fecha FIFA, ya que es importante el envión anímico", comentó.

En su rostro, el "Huevo" no pudo evitar la alegría cuando habló de su equipo nacional. "Para mí es un orgullo y siento una felicidad inmensa de estar en la lista preliminar, luego de estar ausente por mucho tiempo; me genera mucha ilusión", finalizó.