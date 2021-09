Apagones constantes en San Pedro generan cuantiosas perdidas

Los apagones que otra vez se registraron en varios puntos de San Pedro, hace días, provocó cuantiosas perdidas al sector comercial, pues ayer durante todo el día el centro permaneció sin electricidad.

Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio Canaco, Abelardo Fernández Cavazos, quien agregó que las fallas en el suministro de electricidad además de paralizar todo, ahuyenta las inversiones, pues cuando no es la ciudad para en los ejidos.

Expresó que otra situación que les afecta gravemente es que con los apagones, dejan de funcionar los pozos y sistemas de rebombeo y tiene que padecer también la falta del líquido.

Reiteró que la constante suspensión en el servicio de electricidad les “pega” en todos los servicios, lo que manda una muy mala señal para los empresarios e influye para que decidan no instalarse en San Pedro.

“Se va luz y nos quedamos sin agua, sin internet, no hay bancos, afecta a los hospitales, no se puede facturar, no hay ningún movimiento”, recalcó

El presidente de Canaco destacó que luego de que constantemente estuvieron señalado las deficiencias se establecieron acuerdos con directivos de CFE y reconoció que si realizaron algunas obras, sin embargo es evidentemente no son suficientes, puesto que siguen batallando con los constantes apagones.