El emotivo mensaje de Sarah Jessica Parker tras la muerte de Willie Garson

El pasado miércoles falleció el actor Willie Garson, quien participó en la serie "White Collar" y tuvo apariciones en "Friends" y en la cinta protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis "Un viernes de locos", donde interpretaba al paciente más problemático de la terapeuta Coleman. Sin embargo, su personaje más entrañable y justo por el que más se le recuerda es el de Stanford Blatch, el mejor amigo de Carrie Bradshaw en la serie "Sex and the City".

Su inesperada muerte -falleció a la edad de 57 años- desató una serie de homenajes en redes sociales, principalmente por parte de sus colegas de "Sexo en la ciudad", como Kristin Davis (Charlotte York), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) e incluso Kim Cattrall (Samantha Jones), pero no de su colega más cercana Sarah Jessica Parker, lo cual causó sorpresa en algunos.

A dos días la muerte de Garson, SJP -como también se le conoce- finalmente expresó su sentir en redes sociales, donde aseguró que el silencio también puede ser una declaración.

"Ha sido insoportable", así fue como Parker describió el saber que su amigo ya no sigue con vida.

La actriz explica que su silencio en estos días representa la magnitud de la angustia que ha sentido al perder una "verdadera" amistad de más de 30 años.

Secretos, aventuras, viajes, paternidades compartidas, cenas, llamadas a altas horas de la noche, triunfos y decepciones, son algunos de los muchos momentos que compartieron los actores tanto dentro como fuera del set.

"Extrañaré todo de ti. Reviviré nuestros últimos momentos juntos. Voy a releer cada mensaje que nos enviamos en tus últimos días y pasaré a papel nuestras últimas llamadas", dijo Parker en su publicación de Instagram, y agregó que llenará su ausencia con todos los recuerdos que tiene de él.

Al final, Sarah Jessica Parker envió condolencias a Nathen, hijo de Garson, y le recordó que él siempre fue el mayor logro en la vida de su padre.

Se desconoce la causa exacta del fallecimiento de Willie Garson, aunque recibió tratamiento de cáncer en los últimos años. Poco antes de fallecer, el actor estuvo trabajando en el rodaje de la serie "And Just Like That…", que será la precuela de "Sex and the City".