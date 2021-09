Cosplay en La Laguna, una mezcla de fantasía y profesionalismo

El arte de traer a la realidad a personajes de la ficción, el Cosplay, se ha ganado un importante lugar dentro de los aficionados a este hobbie en la Comarca Lagunera, y para hablar de ello, las cosplayers 'Mich Ackerman' y 'NekoDarge', nos acompañaron en las instalaciones de El Siglo de Torreón en la sección de Mundo Friki.

Ambas laguneras cuentan ya con algunos años de trayectoria en el medio del Cosplay, destacando entre la comunidad 'geek' y 'friki', gracias a sus caracterizaciones.

En el caso de 'Mich Ackerman', quien es diseñadora de modas, se muestra sumamente apasionada por el Cosplay, ya que ella confecciona sus trajes, buscando realizar manualmente los accesorios que necesite su personaje.

Por otro lado, 'NekoDarge' nos comentó que un factor muy importante en el Cosplay es el poder identificarse con sus personajes, ya que ve necesario el sentirse feliz con ello al momento de caracterizarse, además de creer que 'ayuda al desarrollo artístico'.

"El poder salir un poco de la rutina o de tu zona de confort (...) Te ayuda al desarrollo artístico, esa es mi parte favorita, el poder cambiar de la persona fuera de al personaje en sí, el maquillaje, el estilizado de las pelucas, esa es la parte que me hace más feliz", comentó 'NekoDarge'.

Hablando más a fondo en el tema del Cosplay en la región, ambas consideran que ya se han rotó varios estereotipos y tabúes en la sociedad, pues ahora ya es visto de manera más 'aceptable', incluso entre aquellos que son ajenos a dicho mundo.

"En un principio sí me daba algo de pena hacer esto, sobre todo porque no sabía cómo iba reaccionar la demás gente, pero ahora me siento muy libre de hacer esto, lo que me gusta", agregó 'Mich' hablando de cómo empezó ella en el Cosplay.

Asimismo, al tocar el tema sobre el 'Crossplay', el vestirse con un sexo contrario', 'NekoDarge' comentó que 'no cree que sea un problema' ni que tampoco deba ser mal visto, ya que ello no afecta a la sexualidad ni preferencias de la persona que desea caracterizarse de su personaje favorito.