Alexia Cortés: Transforma los hogares para hacerlos más 'vivibles'

Alexia Cortés es una joven emprendedora y madre de dos pequeños, que la han motivado a no quedarse quieta y buscar opciones para impulsar un negocio propio, que le permita sacar adelante a sus hijos sin dejar de dedicarles tiempo de calidad.

"Soy muy inquieta, todo el tiempo me gusta estar aprendiendo, entre más conoces, más quieres aprender cosas nuevas, a veces me atoro yo sola por estar buscando más actividades", comenta.

Alexia Maciel Cortés Hernández tiene 29 años y tiene el negocio de decoración, Majeza. Estudia la maestría en Educación y ejerce como profesora de primaria, para así poder pasar más tiempo con sus hijos. Además, está por abrir una Concept Store, en asociación con otros jóvenes.

TIEMPO

"Ser emprendedor te quita mucho tiempo, te absorbe mucho, en algunos momentos siento que descuido a mis hijos, sí, están conmigo, pero no les puedo dedicar mucho tiempo de calidad, entonces me metí al colegio donde están, me ha funcionado para alternar la labor social y pasar tiempo con ellos", expresa.

Dado que el negocio familiar se enfocaba en tapicería, la joven buscó incrementar el concepto y al independizarse, cursó algunos diplomados en el tema para iniciar su propio negocio y transformar los hogares en su totalidad, para que sean más cómodos y "vivibles" para las familias.

"Empecé a meterme a iluminación, tablaroca, construcción en general, empecé a tomar un poco de todo y a meterme por proyectos, con amigos que también tenían negocios afines, los subcontrataba para que metieran los acabados y así he ido, poco a poco, creciendo", dice.

Su proyecto más ambicioso se desarrolló en Cabo San Lucas, sin embargo, se detuvo por la pandemia por COVID-19. No obstante, en el marco de la reactivación económica, ha seguido su curso.

APOYO ENTRE AMIGOS EL PRIMER PASO

"He tenido buena respuesta, siento que cuando empiezas a apoyar a tus amigos y a la gente que conoces, de confianza, esa misma gente te va recomendando con sus clientes, entonces la verdad me ha funcionado mucho no querer tomar yo todo sola sino aprender de todos, ir sobre el camino", explica.

Alexia busca abrir una Concept Store, un espacio comercial que ofrece una propuesta creativa e inspiradora, en el que se asoció con otros tres jóvenes para impulsar un estudio de tatuajes, una boutique, un spa y una estética, este proyecto está próxima a inaugurarse en Torreón, una vez que puedan completar todos los permisos correspondientes.

"La verdad es que, cuando eres mamá, tienes que hacer todo de forma muy práctica para poder estar ahí y allá, mis hijos muchas veces andan conmigo en las obras", comenta.

El confinamiento por la pandemia fue una oportunidad para la joven, pues además de pasar más tiempo con sus hijos, tuvo más proyectos en hogares, luego de que las familias estuvieran más tiempo en casa y se dieran cuenta de todos los cambios que podían hacer en la decoración.

LAS MUJERES SU PRINCIPAL MERCADO

Sus principales clientes en Majesa son las mujeres, ellas son las que deciden qué quieren en el hogar, cómo quieren que se vea su casa. Su trabajo se ha desarrollado a base de recomendaciones, por lo que considera que, entre mujeres, hay mucho apoyo de unas a otras.

Alexia reconoce que hay veces en que se siente cansada y llega a creer que ya no podrá seguir adelante en sus proyectos, pero prefiere enfocarse en lo positivo, en la "lucecita" al final del túnel y, sobre todo, sus hijos le impulsan a continuar con una actitud positiva.

Confiesa que en alguna ocasión trató de acceder a programas que ofrecían créditos a emprendedores, pero al final encontró más "trabas" que apoyos, por lo que han resultado en pérdidas, que prefiere traducir en aprendizaje.