Lyn May presume su propia muñeca 'Barbie' con foto donde hace 'split'

La polémica, Lyn May, ya puede presumir que tiene su propia muñeca y hasta hace "split".

Fue la propia vedette la que compartió la imagen en donde se aprecia su figura hecha por Aaron Malibu.

"Mi propia muñeca de acción, Muchas gracias @aaronmalibu, los quiero #LynMay", posteó.

Aaron se ha dedicado a transformar muñecas Barbie en personajes de las telenovelas o bien, de la cultura pop.

"Otra Mexicana icónica! la talentosa y graciosa Lyn May, la vedette de origen chino y mexicano conocida por sus shows en la vida nocturna de México y sus actuaciones en el cine mexicano de los años 70 y 80. No saben cuanto me alegra verla bailar y reírme de sus anécdotas y chistes groseros. Su amor de la vida es tan admirable", dijo Malibu al presentar la pieza de colección.