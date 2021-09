Ilunga Makabu, un campeón dentro y fuera del ring

El actual campeón mundial WBC en la división de peso Crucero, Ilunga Makabu, sigue poniéndose los guantes abajo del ring en apoyo a todos los niños del Congo, para quienes, el monarca ha sido una luz de esperanza y un modelo inspiracional demostrándoles que cuando se trabaja con disciplina y pasión los sueños se cumplen.

Y es que el compromiso de Ilunga con la niñez y la juventud ha sido tal, que desde el 2013 ha ayudado a diversos orfanatos a través de la Fundación Junior Makabu y lo ha llevado a reunirse con altos mandatarios en busca de apoyo, como sucedió hace algunos meses, cuando fue recibido por el Presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi con quien tuvo oportunidad de charlar sobre sus planes para seguir ayudando a su país.

Su reunión más reciente, fue con Madam Suzzana Taklec Presdienta de “Union National in DRC for the Humanitary Action”, (Unión Nacional en la República Democrática del Congo para la Acción Humanitaria) una mujer que ha dedicado gran parte de su vida a la creación de diversos programas que se centran en la seguridad alimentaria y medios de sustento, para así combatir la pobreza, la exclusión, la intolerancia y la discriminación.

Durante esta reunión, el monarca presentó a Madam Suzzana el cinturón verde y oro, así como una camiseta que el monarca le obsequio donde se puede leer Suzzana Taklec #1; sin embargo, lo más importante de este encuentro fueron los acuerdos de colaboración para trabajar de la mano en favor de los menos afortunados a través de la Fundación Junior Makabu y del programa WBC Cares.

Si algo tiene claro el monarca Crucero, son los problemas y las dificultades que viven niños y jóvenes de otros países, por lo que una de sus metas es expandir sus obras caritativas a otras partes del mundo y hacer que cada vez más personas, mandatarios, empresas y diversas asociaciones se unan a esta causa, pues como él mismo ha expresado: “los niños y los jóvenes con son el futuro de los países, la esperanza y quienes harán de este mundo algo mejor”.