Golfistas internacionales se foguean en México en la XI Copa Zona Centro

La XI Copa Zona Centro, inaugurada este jueves en el Club Campestre El Campanario, marcó el inicio de la nueva temporada del MexGolf Junior Tour 2021/22, organizado por el Comité Nacional Infantil-Juvenil (CNIJ) de la Federación Mexicana de Golf (FMG).

Con esta gira comienza la Administración 2021-2025 de la FMG, dirigida por Fernando Lemmen Meyer, quien agradeció la hospitalidad de El Campanario y del Club Campestre de Querétaro, sedes de la Copa, que se jugará hasta el domingo 26 de septiembre.

“Estamos haciendo una muy breve inauguración, no queremos cansar a estos jóvenes que van a competir en este nacional. No me resta más que agradecer a todos los papás por el entusiasmo. ¡Ustedes son los mejores promotores que tenemos en el golf!”, comentó el presidente de la FMG, durante la inauguración.

Y es que la gira del CNIJ se ha convertido en un referente para los jugadores internacionales. En esta Copa Zona Centro, competirán 14 extranjeros provenientes de Estados Unidos, España, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Kazajistán y Costa Rica.

“México tiene campos con características muy buenas. Se prestan para que el mundo y los jugadores de otros países vean el nivel de los campos y de los jugadores que tiene México en este momento”, dijo Camilo Castiblanco, coach de la IJGA (International Junior Golf Academy).

Además agregó el profesional colombiano: “Es bueno que los mexicanos y los internacionales se fogueen y se den cuenta del nivel de juego que hay en diferentes lugares. México se ha destacado y ha aumentado la brecha de juego en los últimos años”.

La inscripción de jugadores impuso un récord

Tal es el interés de los golfistas infantiles-juveniles de lograr trascender en este deporte, que se ha incrementado el field en los últimos torneos. Sobre este tema habló el lagunero José Antonio Safa Serrato, presidente del CNIJ, durante la ceremonia inaugural.

“Hemos tenido en cada gira y en cada torneo una mayor participación de nuestras niñas, niños y jóvenes. Hoy se vuelve a romper récord, con 336 participantes. Hace un par de años nos poníamos de meta en el CNIJ llegar a 250”, explicó el directivo.

Una de las grandes promesas mexicanas es Vania Simont, del Club Campestre Chiluca, quien finalizó la pasada gira en el primer lugar del Ranking Nacional, en la categoría de 18 años y menores. Además, de que en agosto de 2022 se irá becada a la NC State University.

“Me siento muy feliz de que gracias a mi trabajo he podido lograr esto. Ha sido un trabajo de muchos años y mucha paciencia, porque no se puede ganar tan rápido; cuesta esfuerzo y sacrificios”, afirmó Vania tras la premiación que se realizó para los líderes del Ranking de la temporada pasada.

Cabe mencionar que, de acuerdo a la convocatoria, los primeros lugares del torneo, podrán ganar el derecho de representar a México y a la FMG en los torneos internacionales: Doral – Publix Junior Golf Classic, Campeonato Nacional Amateur de Golf Torneo Internacional y AJGA Rolex Tournament of Champions.

Asimismo, en la XI Copa Zona Centro se repartirán 26 premios a torneos internacionales con apoyo de la Política de Reembolsos “Campeones UNIFIN”.