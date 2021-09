'El Juego del Calamar' es acusada de plagio; ¿qué dijo el director?

La serie original de Netflix Squid Game se ha convertido en una de las favoritas de la audiencia, las redes sociales no paran de hacer "memes" y ya es sin duda el programa del momento, sin embargo, algunos espectadores han encontrado similitudes con una película japonesa.

Squid Game es un dorama que está dando de que hablar, mezcla el terror y suspenso, ahora mismo es una de las series más vista, pero ¿de que trata?.

En esta serie un grupo de personas compite dentro de un juego macabro que pone a prueba a los participantes con pruebas infantiles, pero si las fallan les cotará su vida.

Conocida en Latinoamérica como "El Juego del Calamar", algunos usuarios del streaming señalaron que la serie tiene gran parecido con "As The God's Will" (2014) una película japonesa, en la que un Daruma (amuleto) poseído llega a una una clase con alumnos y hace dinámicas para niños, para poder desactivarlo tienen que tocar su botón trasero, pero si fracasan en el intento les costará su vida.

El director Hwang Dong-hyuk señaló que si bien el primer juego es similar, después de esto no lo has hay, ya que asegura que el comenzó a trabajar en Squid Game en 2008 y 2009.

Y es que en Squid Game el primer juego trata sobre una muñeca ante la cual los participantes deben dejar de moverse, algo similar a "As the God's Will", ya que si el Daruma gira todos deben congelarse.