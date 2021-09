Coldplay y BTS llegan al puesto 1 con video animado de ‘My Universe’

A solo unas cuantas horas del estreno este viernes de “My Universe”, la esperada colaboración de la banda británica Coldplay con el popular grupo coreano BTS, el video de dicho sencillo es el más visto de YouTube al ocupar el primer puesto.

El nuevo tema en el que Jimin, Jin, RM, V, Suga, Jugkook y J-Hope unen sus voces con las de Chris Martin y compañía será parte del próximo disco de Coldplay, “Music of the Spheres”, el cual está programado a estrenarse el próximo 15 de octubre.

“My Universe” es una canción que presenta versos en coreano e inglés y que llegó acompañado por un video lírico animado. Hasta el momento, el audiovisual supera los 13 millones de reproducciones en YouTube.

Esta es la primera vez que Coldplay colabora con una banda coreana, pues anteriormente lo había hecho con Rihanna en la canción “Princess of China” y con Beyoncé en la canción “Hymn for the weekend”.

Después del disco “Everyday Life”, que salió al mercado en 2019, no habían dado información con respecto a lo que iban a realizar y mucho menos se tenía noticias sobre el noveno álbum. Sin embargo, este año compartieron en sus redes sociales que después de la espera sacarían su nueva producción.

A finales de marzo lanzaron una plataforma llamada “alienradio” en el cual parecía un radar y a su lado tenía diferentes símbolos, pero mientras pasaban los días dieron a conocer que este sería el nuevo arte del disco.

Así fue como se dio a conocer “Higher Power”, la primera canción del noveno álbum del cuarteto, pues cada uno de los planetas que hace referencia el disco es representativo de una canción del cuarteto británico.

El primer single fue lanzado el 7 de mayo de este año y fue escrita por los cuatro integrantes de la banda.