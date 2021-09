Michael Bublé celebrará a lo grande los 10 años de su disco navideño

El álbum de Michael Bublé Christmas celebrará en este 2021 el décimo aniversario de fenomenal éxito de su mega producción navideña a lo grande, con el anuncio de que se lanzará un paquete actualizado de música y sorpresas navideñas que se alojarán en un nuevo Super Deluxe Limited Edition Box Set.

El box set 2021 que estará disponible el 19 de noviembre, se espera que se convierta en el regalo de ensueño para dar y recibir en esta temporada navideña trayendo nueva alegría y luz a los fanáticos de Bublé de todo el mundo.

La caja incluirá un CD extra de 7 “tracks” con canciones seleccionadas personalmente por el artista y con dos canciones recién grabadas: la co-compuesta por Bublé The Christmas Sweater y una nueva versión de estudio del favorito navideño Let It Snow! grabado en los famosos Abbey Road Studios de Londres con la BBC Big Band Orchestra.

Otras canciones extras del CD incluyen The More You Give (The More You’ll Have) y Winter Wonderland, un dueto con Rod Stewart.

Los elementos adicionales en el box set junto con el CD original incluyen: Libro de tapa dura de 48 páginas que incluye una nueva carta personal del artista a sus fans, litografía de 12 x 12 numerada individualmente y una versión exclusiva en vinilo verde del álbum original, entre otras sorpresas.

Christmas de Michael Bublé ha vendido más de 16 millones de álbumes estos últimos 10 años, ha tenido cuatro billones de “streams” (equivalente a 60 millones de álbumes), y ha retenido anualmente el número en los charts a nivel mundial.

Durante los últimos diez años, las canciones de Christmas de Bublé han sido omnipresentes en hogares, tiendas y restaurantes. Su voz se ha convertido literalmente en la banda sonora de la temporada.