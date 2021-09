Dani Alves toma una decisión drástica que define su futuro; ¿Se retira?

El jugador brasileño Dani Alves ha dado a conocer una noticia que sorprendió al mundo futbolístico, y es que a sus 38 años el jugador ha decidido no firmar con ningún club, luego de semanas en las que se escucharon diferentes rumores respecto a cual sería su próximo equipo tras su repentina salida del Sao Paulo.

Alves se convirtió en uno de los jugadores que más sonaron con ofertas desde la Liga MX hasta Europa, incluso se llegó a decir que su agente estuvo en la Ciudad de México para establecer una posible relación con el América, sin embargo, las negociaciones no pasaron a más, también se rumorearon negociaciones con el Flamengo, pero no se llegó a ningún acuerdo.

A través de redes sociales, Dani Alves sorprendió a sus seguidores, y es que dio a conocer que se quedará lo que resta del año sin jugar.

"Elegí no fichar con ningún club por el resto del año. Vine a Brasil por un sueño de la infancia, y el sueño se cumplió. Ser campeón con el club del corazón no tiene precio. No se trata de dinero, se trata de valores, de carácter y de legado.