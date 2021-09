¿Eugenio Derbez hará doblaje de Mario Bros?; critican posibilidad

Ante esta posibilidad, las opiniones de los usuarios de Internet se dividieron, pues mientras muchos lo recuerdan con gusto y cariño por sus doblajes de “Burro” en Shrek o como “Mushu” en Mulán, hay quienes no les gustó la idea de que sea él quien le de voz al protagonista del videojuego de Nintendo.

Los internautas no sólo expresaron su desagrado por el comediante, también llenaron de memes las redes sociales en los que piden que deje de actuar y producir en el cine.

“Me emocioné porque Chris Pratt, Jack Black y Anya Taylor Joy serán las voces de los personajes de Browser, Mario y Peach en la película de Mario. Y luego me acordé que aquí en México entonces doblarán Eugenio Derbez, Mario Castañeda y Luisito Comunica”, se lee entre las reacciones.

Hasta el momento, dicha información se trata de solo una especulación esparcida por los mismos internautas.

En cambio, los actores que sí prestarán sus voces a los personajes más icónicos de esta saga de videojuegos que nació en 1983 serán Chris Pratt (“Mario Bros”), Anya Taylor-Joy (“Princesa Peach”), Charlie Day (“Luigi”) y Jack Black (“Bowser”).

The main voice cast for the 'Super Mario' animated movie has been revealed:

Chris Pratt - Mario

Anya Taylor-Joy - Peach

Charlie Day - Luigi

Jack Black - Bowser

Keegan Michael Key - Toad

Seth Rogen - Donkey Kong

In theaters December 21, 2022. pic.twitter.com/iuqlvK0fVh