‘¡Soy yo, Mario!’; Chris Pratt da sus primeras palabras como voz de Super Mario Bros

Pero mientras algunos tienen dudas respecto a lo que el actor de Jurassic World podría hacer en el papel del protagonista de Super Mario Bros, Pratt no tardó en señalar que ya se está preparando para dar vida al ícono de Nintendo.

A través de su cuenta oficial de Instagram y poco después del anuncio sobre su elección para la película desarrollada por Illumination, el actor estadounidense publicó un video contando parte de su historia con “Mario”.

“Había una lavandería automática que funcionaba con monedas cerca de mi casa y tenía Super Mario Bros, el juego de arcade original. Me encantaba ese juego, pero sentía como que nunca tenía una moneda de veinticinco centavos y los robaba del pozo de los deseos. Eso es salvaje”, dijo el actor. “En este momento me di cuenta de que el centavo que le robé al pozo de los deseos para jugar a Super Mario Bros se ha hecho realidad: seré la voz de ‘Mario’. Pero claramente robé el deseo de otra persona, así que solo esperare que esa fila de dominós de karma se derrumbe sobre mí”.

“Pero tal como está ahora: ‘¡Soy yo, Mario!’”, agregó el actor imitando al personaje antes de aclarar: “Esa no es la voz. Tendrán que esperar para escuchar la voz, pero hemos estado trabajando duro en eso y estoy muy emocionado de anunciar que voy a ser la voz de ese videojuego con el que soñé cuando era niño. Los sueños se hacen realidad”.

Chris Pratt como la voz de “Mario” encabezará a un elenco que contará con Anya Taylor-Joy como la “Princesa Peach” y Jack Black como “Bowser”, entre otros.

The main voice cast for the 'Super Mario' animated movie has been revealed:

Chris Pratt - Mario

Anya Taylor-Joy - Peach

Charlie Day - Luigi

Jack Black - Bowser

Keegan Michael Key - Toad

Seth Rogen - Donkey Kong

In theaters December 21, 2022. pic.twitter.com/iuqlvK0fVh