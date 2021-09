Estados Unidos aprueba finalmente la tercera dosis de Pfizer para los mayores de 65 años

Como consecuencia, esta tercera dosis podría estar disponible para estos grupos, que suponen millones de estadounidenses, en los próximos días.

La decisión de la CDC avala las recomendaciones previas de la Agencia de Medicamentos y Alimentos (FDA, en inglés) que había aprobado su uso con estos límites.

"Creo que podemos servir mejor a las necesidades de salud pública de la nación ofreciendo dosis de refuerzo para los de mayor edad, las residencias de ancianos, la gente con condiciones médicas previas, y para los adultos con alto riesgo por su exposición por ocupación a la COVID-19", señaló Rochelle Walensky, directora de los CDC, en el comunicado.

El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, había defendido que la tercera dosis de Pfizer fue administrada para el conjunto de la población de mayores de 16 de años, algo que las autoridades sanitarias desestimaron a falta de más datos.

La de Pfizer/BioNTech es la única vacuna que cuenta con aprobación total para su uso por parte de la FDA, ya que las otros dos disponibles, las de Moderna y Johnson & Johnson, cuentan con autorización de emergencia.

Actualmente, el 64 % de la población estadounidense se encuentra vacunada con la doble pauta, y el ritmo de inoculación se ha ralentizado en los últimos meses, lo que ha elevado la preocupación entre las autoridades sanitarias.

En las últimas semanas, EUA registra una media de en torno a 150, 000 contagios diarios y cerca de 1, 500 muertes, cifras no vistas desde el comienzo del año.

CDC Director Dr. Rochelle Walensky endorses ACIP recommendation for a booster shot of Pfizer-BioNTech #COVID19 vaccine in certain populations & also recommended booster dose for those in high risk occupational/ institutional settings. See full statement. https://t.co/X4HgVB4xJo