Manelyk ingresa a La casa de los famosos y hace fuertes confesiones sobre ¿Jawy y Karime?

Manelyk González, surgida del reality de MTV Acapulco Shore, es una nueva integrante de La casa de los famosos, programa que ha dado mucho de qué hablar desde su estreno el pasado mes de agosto.

Desde su llegada, la controversial “Mane” ha hecho algunas confesiones durante una charla que mantenía con Celia Lora, con quien tiene una amistad cercana desde hace tiempo.

“¡Wow, qué estoy aquí!, ¡Wow, qué me quité ese freno que yo tenía de estar ahí nada más!. Que es alguien que no era. No sé, tantas cosas. Me enteré de tantas cosas. Me vale v… Fue como, ‘Wey, gracias, lo necesitaba’, ¡Soy libre! y estoy super feliz, estoy trabajando, estoy aquí. No me estoy preocupando por mi trabajo, ni que tengo que hacer contenido, ni que esto, ni que lo otro, solo es existir, pasarla bien”, dijo la estrella de AcaShore.

El fin de la relación de los “Mawy”, también coloca en el tema a Karime, otra de las estelares de la producción de MTV, de quien González estaría decepcionada por no sentir el apoyo que sí le da a su ex.

“Como que vivo engañada yo. Luego, luego me da por atrás. Tal vez necesito más amigas. Evelyn me dijo ‘ya Mane, por favor’. Porque cul… no soy con mi gente”, contó.

Además, detalló que con Jawy lleva tres pedidas de mano fallidas, y que de seguir juntos ella no estaría participando en este nuevo reality.

“Antes yo decía, ‘mi boda, mis hijos’ era mi máximo, en mi familia es así, pero cuando te das cuenta que no es para tí, no es fracaso ni nada, yo iba a ser infeliz, muy. Ya, me da igual”.