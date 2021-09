Tiger King alista su regreso a Netflix con segunda temporada

Netflix confirmó este jueves su intención de hacer llegar antes de finales de año la segunda parte del fenómeno televisivo que fue seguido por más de 64 millones de personas en marzo de 2020, coincidiendo con las primeras semanas de aislamiento por la pandemia del coronavirus.

La plataforma prometió más "locura y caos" en la nueva entrega, aunque aún guarda la trama que abordará.

Tiger King is coming back this year — and Season 2 promises just as much mayhem and madness as Season 1! pic.twitter.com/mFBUxtAl6i