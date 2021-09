Humberto Busto celebra el éxito de la serie El juego de las llaves, donde encarna a 'Óscar'

Intercambiar parejas, actividad conocida como "swinger", es el eje principal de la trama del la serie El juego de las llaves, la cual estrenó su segunda temporada por Amazon Prime el pasado 16 de septiembre.

Humberto Busto forma parte del elenco del citado proyecto. A unos días de su arribo a la plataforma charló con El Siglo de Torreón de este segundo "juego" y reveló que él se encuentra a favor de cualquier ejercicio sexual.

"Estoy de acuerdo con todas las prácticas, las que a cada quien le gusten y le acomoden. El tema de la sexualidad me parece fascinante porque no es algo separado de tu vida o de lo que has experimentado y en ese sentido cada quien tiene su propia historia y sus necesidades; debemos aprender a no juzgar las convenciones que cada pareja establezca en cualquier momento", dijo.

En El juego de las llaves, cuya segunda temporada incluyó a Laura León y Alejandra Guzmán, un encuentro casual entre Adriana (Maite Perroni) y Sergio (Sebastián Zurita), excompañeros del instituto, marca el inicio del juego de las llaves, donde cuatro parejas se intercambian y generan nuevas combinaciones sexuales y afectivas en un juego peligroso, entre el azar y el deseo.

"Es una comedia sobre la monogamia a largo plazo, la autorrealización y el placer. Vemos una historia sobre cuatro parejas que son amigos y deciden ser swingers entre ellos", manifestó el histrión vía telefónica.

En la trama, Busto encarna a "Óscar", la pareja de "Adriana". En esta secuela, según contó, su personaje cambió notablemente porque en la primera entrega se le vio como un niño que no quería crecer y ahora se le han caído las caretas.

"Entra en un estado más semiamargo y de lo que significa para él haber entrado al juego (swinger).

" Las máscaras se le cayeron y se ha dado cuenta de que modificar el exterior no es la solución para avanzar porque a final de cuentas la vida termina presentándote en la cara todo aquello de lo que tú estás tratando de huir. 'Óscar' quería escapar de muchas cosas y la vida se las volvió a poner en el camino", contó.

Bastante entusiasmado, Humberto celebró que se hayan agregado a la historia estrellas como la intérprete de Hacer el amor con otro y "La Tesorito".

"Lo que me gusta de esta nueva temporada es que hay una combinación de tonos y creo que la línea generada a raíz de la presencia de estos nuevos personajes provoca que sea más disfrutable", comentó.

Por otro lado, Humberto manifestó que además de la serie, sigue laborando en diversos proyectos cinematográficos.

"Afortunadamente están saliendo muchas cosas. Recién se va a estrenar la película Guiexhuba, que hice en Oaxaca; trata sobre un grupo de mujeres que se revelan contra la autoridad masculina.

"También viene otra cinta, es la ópera prima de Lorena Padilla, que se llama Martínez. La protagonizo con Francisco Reyes", puntualizó.