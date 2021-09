El regidor del PAN en Lerdo, Ángel Luna, ya perdió la fe en el alcalde de Lerdo. Homero Martínez Cabrera y declaró que "no hace caso cuando está, menos cuando no está". Este comentario visiblemente incomodó a la primera regidora del PRI, Francisca Blanco, quien presidió la sesión de Cabildo de ayer en ausencia del presidente.

Fue una sesión ordinaria donde regidores de diferentes fracciones comentaron en el punto de asuntos generales sobre algunas quejas de los ciudadanos que les han hecho llegar relacionados con el crecimiento de maleza, algunas obras públicas que parecieran abandonadas y principalmente la queja fue la falta de rondines o de vigilancia por parte de la Policía Municipal en el primer cuadro de la ciudad donde se han estado suscitando robos a casa habitación e incluso asaltos a plena luz del día, dijeron. Aseguran que no se atienden las llamadas al 911 por parte de la Policía Municipal.

Al término de las intervenciones, la primera regidora, Francisca Blanco Villanueva, fue la encargada de la clausura de la sesión de Cabildo y mencionó que los comentarios de los regidores se harían llegar al presidente "para que se les dé el mejor trámite y la respuesta a cada una de sus exposiciones", dijo Blanco, a lo cual el regidor panista Ángel Luna (quien en esta ocasión no tuvo problemas con el audio durante la sesión virtual) se apresuró a decir con respecto al alcalde Homero Martínez Cabrera: "no hace caso cuando está...Menos cuando no está". Tras ese comentario la regidora Blanco visiblemente molesta por el comentario dijo: "no se preocupe usted, por eso el presidente -me imagino que está escuchando- y le dará seguimiento y salida a esto", acotó la regidora. Posteriormente fue clausurada la sesión.