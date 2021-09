Hemos sido irregulares: Guillermo Almada

Con 6 empates en 9 juegos disputados en el Apertura 2021, Guillermo Almada aceptó que los Guerreros no han sido tan regulares en el actual torneo, a diferencia de otros, donde llevaban más puntos acumulados.

"Hemos sido irregulares" confesó el estratega de Santos Laguna, al mismo tiempo de señalar, que se debe a varias situaciones atípicas, dejando en claro, que no quiere pretextos para tener un buen rendimiento.

El charrúa señaló ayer en videoconferencia "ya lo he pronunciado antes, pero no quiero que suene como excusa, tuvimos un largo período vacacional porque lo necesitábamos, fuimos los últimos en empezar la pretemporada, que sumado a las lesiones, la llegada tardía de Alessio, entre otras cosas, por más que intentamos, no se han dado los resultados".

Y es que apuntó, que además cuenta con jugadores que están en distinta forma física, muy disparejos en el accionar, algunos por cuestión de selección que reportaron tarde y luego, siguen siendo convocados a sus diferentes representativos, algo que les llena de orgullo, pero que a final de cuentas les perjudica.

"En un juego del torneo, no nos ha superado nadie, pero hemos batallado con el volumen futbolístico" reveló, manifestando las cuestiones que les han pesado "Lo que depende de nosotros es el funcionamiento, lo que nos mantiene ocupados es más volumen de juego, la rotación del balón y situaciones ofensivas" buscando recuperar a la mayor cantidad de sus futbolistas.

Desde antes de la pandemia del COVID-19, Almada dijo que no cuenta con un equipo completo apto en condiciones físicas y futbolísticas. Alan Cervantes semanas atrás, padeció el virus, que lo alejó más del rendimiento y ritmo, que apenas comenzaba a recuperar.

Acerca del techo que pretenden alcanzar señaló: "no lo vamos a tener el fin de semana, pero nos vamos acercando a el, no vamos a potenciar todo, ya que es un crecimiento individual y total, esperamos que llegue ese día, ya que estaremos más fortalecidos".

También reveló que cuando hicieron el análisis y evaluación del torneo, tienen muchas situaciones en contra "No me la guardo, pero esa es la realidad, es una competencia deportiva en conjunto, a veces hay piezas que no están en un buen momento, porque no tienen un respaldo de entrenamiento, pero esto tiene una lógica, estamos buscando recuperar el nivel".

En la semana, algunos de sus jugadores tuvieron doble sesión de entrenamientos, ya que están retrasados "se hizo un análisis muy desmenuzado de cada futbolista, queremos emparejarlos, el futbol es muy físico, luego vienen las condiciones, pero hablamos de futbolistas de Primera División, cosa que estamos atendiendo, porque luego viene otra fecha FIFA".

Uno de los casos más claros, es el del refuerzo Alessio Da Cruz, el cual se ha integrado de forma excelente a los Guerreros, pero se sumó tarde y de acuerdo al timonel albiverde, eso le resta al club a futuro.

"Son cosas importantes, pero la integración ha sido espectacular, nos comunicamos con el en inglés, muchos futbolistas lo hacen así, pero tiene un funcionamiento, entrega y disposición, que en un futbolista es muy importante" señaló.

Pero también indicó, que hay unos elementos verdiblancos que apenas pudieron entrenar en forma con el neerlandés, debido a que varios estaban concentrados con su selección.

"Tiene grandes condiciones, a medida que vayan transcurriendo entrenamientos, el entendimiento será mejor, con una automatización importante y clave, vamos batallando porqué no tenemos tanto tiempo. Será una semana beneficiosa para conocimiento más profundo, de aquellos que no han entrenado con él" expresó.

6 EMPATES Llevan los Guerreros en la campaña, de los cuales 4 han sido en el Estadio Corona.