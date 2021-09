Siguen sin pistas sobre Yajaira Sujey, joven desaparecida en Mazatlán

Pasan los días y el dolor de Rosa Alma cada vez es más grande, es como si estuviera "muerta en vida". Hace 20 días que no sabe nada del paradero de su hija Yajaira Sujey Hernández Parra, de 20 años de edad, desaparecida en Mazatlán, Sinaloa junto a un joven de nombre David Quiñones, de 24 años de edad.

La mujer llegó el pasado miércoles a Torreón y dice que "así como llegué, así me regresé, sin ninguna pista, ahora que me vine todavía no llegaban ni los videos de las casetas y de los lugares donde anduvieron, ya son muchos días, ¿cómo es posible?".

Hay una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, pero la investigación avanza muy lento. Ahí le dijeron que pidieron colaboración con otros estados como Durango, Nayarit y Coahuila. "Supe que dice la fiscal de Durango que no tiene conocimiento, pero no entiendo por qué si los oficios se mandaron, yo llegué a mirar".

La afligida madre también recurrió a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y lo último que supo, de acuerdo al rastreo del teléfono celular de Sujey, es una ubicación en el ejido La Urraca, situado en la ciudad de Mazatlán.

"De hecho estuvimos con la Comisión de Búsqueda en varios poblados, pero nada, nadie los ha visto, no ha habido noticias. Dejamos varias pesquisas ahí, pero hasta ahorita nadie se ha comunicado, no hay resultados", detalló.

Rosa Alma estuvo pegando la ficha con la media filiación y la vestimenta de su hija en puntos turísticos y en el Centro de Mazatlán. Con la familia de David solo tuvo contacto durante los primeros días y ahora "cada quien anda por su lado".

Estos días han sido de angustia y de caos. Rosa Alma tiene otros dos hijos más pequeños que dejó al cuidado de su padre mientras busca "hasta por debajo de las piedras" a Sujey. Aunque también está preocupada porque María Estela, la abuela de la joven, no quiere comer y se ha puesto mal de salud. Tras la desaparición de su nieta, la señora de la tercera edad está inconsolable y no para de llorar.

ESTÁ DESESPERADA

En todos estos días, la familia de Sujey ha recibido múltiples mensajes por las redes sociales, pero ninguno con información precisa. "Cada día es peor, es una desesperación muy fea, la verdad. Sujey es muy alegre, le gusta divertirse, es muy noble, no tiene problemas con nadie. Les quisiera pedir que si la ven o saben algo, que hagan una llamada anónima. ¡Por favor, digan!, ya estoy muy desesperada. Si mi hija no me ha hablado, es porque está en contra de su voluntad, ella sabe mi número de teléfono de memoria, si ella tuviera la oportunidad de marcarme, ya lo hubiera hecho. No sé qué pasó", dijo la mujer y rompió en llanto.

Ayer, Rosa Alma acudió a la Iglesia del Perpetuo Socorro de Torreón porque tiene intenciones de hacer una cadena de oración por su hija. Dijo que tiene fuerza suficiente para plegarias y rezos y que no descansará hasta saber dónde está Sujey.

También manifestó que se acercará a la Fiscalía General de Coahuila y al Grupo Vida (Víctimas por sus Desaparecidos en Acción) a fin de buscar verdad y justicia.

En Sinaloa se tiene un registro histórico de 4,993 personas desaparecidas y no localizadas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Del 1 de enero al 22 de septiembre de este 2021, hay 433 en dicha condición en todo el estado y de esta cifra 99 casos se reportan en el municipio de Mazatlán.

Sujey viajó en compañía de David el miércoles 1 de septiembre a las playas de Mazatlán, Sinaloa. Se fueron a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta.

Su teléfono manda a buzón y su última conexión en las redes sociales fue el pasado sábado 4 de este mismo mes, minutos después de las 7 de la tarde, cuando tuvo contacto con uno de sus amigos.

Sujey es de complexión mediana, tez morena clara, cabello largo color castaño, estatura 1.62 metros, cejas semipobladas, boca mediana, labios gruesos y nariz mediana, base ancha. Como seña particular tiene un tatuaje de víbora en su tobillo izquierdo. Si alguna persona tiene información, puede comunicarse al sistema de emergencias 911, o bien, a los teléfonos 800-890-9092 y 871-754-6754.