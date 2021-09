Gobierno entrante de Torreón revisará reducción a nómina municipal

El Gobierno entrante hará una revisión a la nómina del Ayuntamiento de Torreón a fin de que se tenga una erogación eficiente del gasto público, por lo que esto se extendería a temas de obra pública, servicios públicos y otras áreas de la administración.

El alcalde electo, Román Alberto Cepeda González, confirmó que se proyecta una revisión a la nómina, sin embargo, indicó que, hasta el momento, la transición que se ha tenido es de carácter voluntario, mediante comunicación con el actual Gobierno, pero no se ha accedido a la información.

"La idea es tratar de hacerlo en todos los sentidos, no es solamente en la nómina, sino en la operación, en todo lo que tiene que ver con gasto público, tratar de ser lo más eficientes posible y eso traducirlo en obra pública, en imagen, en pavimento, en los programas, mejoramiento, capacitación, infraestructura para la policía", expresó.

Dijo que aún no ha tenido acceso a la nómina, pero consideró que "ya falta poco", pues se espera arrancar oficialmente con el proceso de entrega-recepción para la segunda o tercera semana de octubre.

GASTO PÚBLICO

Para el 2022, el Municipio de Torreón proyecta una erogación anual de 2,880 millones 722 mil 508 pesos en su estimación de egresos global, de los cuales un 38 por ciento sería para nómina, serían 1,121 millones 91 mil 598 para servicios personales y 267 millones 171 mil 999 para inversión pública, de acuerdo al documento Anteproyecto Presupuesto Egresos 2022 de la tesorería.

Cepeda dijo que aún no se tiene una meta de cuánto se podría reducir la nómina en términos de esta eficiencia que se requiere en el gasto público, pues indicó que "no tenemos un parámetro de hacia dónde vamos, pero sí estamos ya trabajando en eso: lo va a haber, no tengo duda de que va a ser, pero tenemos que ver primero dónde estamos parados, ya con documentación".

El edil electo aseguró que va a "poner orden" y confió en que la administración actual deje también orden, pues consideró que "no va a haber tiempo de mirar para atrás", a menos que sea estrictamente necesario, por lo que "al final del día, si hay que hacerlo, hay que hacerlo".

Dijo que el alcalde Jorge Zermeño Infante ha mostrado apertura y disposición de hacer las cosas bien, por lo que espera que los directores vayan en la misma dinámica porque "Torreón está esperando resultados, no persecuciones".

Ayer el edil electo se reunió con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), quienes le pidieron modificaciones en mejora regulatoria.

38 POR CIENTO del gasto anual del Ayuntamiento de Torreón en 2022 será para nómina.

Finanzas

En anteproyecto:

*Se erogarían 2,880 millones 722 mil 508 pesos en el 2022, de acuerdo a la estimación de egresos global.

*Serían 1,121 millones 91 mil 598 para el rubro de servicios personales, correspondiente a la nómina.

*El presupuesto contempla 267 millones 171 mil 999 pesos para inversión pública.

*Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento (Cabildo y Presidencia) son 133 millones 117 mil 982 pesos.