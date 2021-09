PRI busca recuperar presidencia en Gómez Palacio

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Durango, Arturo Yáñez Cuéllar, anunció ayer la presentación del exdiputado Francisco Javier Ibarra Jáquez como secretario general adjunto al comité directivo estatal del PRI en Durango, con la encomienda particular de la Región Laguna.

La idea con este nombramiento es la recuperación de la presidencia de Gómez Palacio. Lo anterior se informó en una rueda de prensa donde se reunieron regidores priistas del Cabildo gomezpalatino con el presidente local del PRI, Juan Moreno, y con la secretaría general del PRI en el estado, Rocío Rebollo Mendoza, así como con el secretario general de la CNOP en Gómez Palacio, Francisco Bardán, entre otros.

El presidente estatal del PRI, Arturo Yáñez, también habló de la necesidad de que los priistas que forman parte del Cabildo gomezpalatino sean congruentes entre su decir y su actuar. "Yo creo que no podemos tener priistas a medias, ya lo he expresado y lo voy a reiterar, esta dirigencia está llamando a todos los priistas a la lealtad y tenemos que ser leales y tener convicción y congruencia que se debe de demostrar y no podemos estar demostrar de manera pública la lealtad cuando por otro lado no la tenemos, por eso viene el secretario adjunto a la presidencia con adscripción aquí a la Región Laguna que es Ibarra Jáquez", dijo.