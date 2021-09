Regresa a Torreón sin su Sujey, joven desaparecida en Mazatlán

Pasan los días y el dolor de Rosa Alma cada vez es más grande, es como si estuviera "muerta en vida".

Hace 20 días no sabe nada de su hija Yajaira Sujey Hernández Parra, de 20 años, desaparecida en Mazatlán, Sinaloa junto a un joven de nombre David Quiñones, de 24.

La mujer llegó el pasado miércoles a Torreón y dijo que "así como llegué, así me regresé, sin ninguna pista, ahora que me vine todavía no llegaban ni los videos de las casetas, de dónde anduvieron, ya son muchos días".

Hay una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, pero la investigación avanza muy lento. Ahí le dijeron que pidieron colaboración a otros estados como Durango, Nayarit y Coahuila. "Se dice que la Fiscalía de Durango no tiene conocimiento, pero no entiendo por qué si los oficios se mandaron, yo llegue a mirar".

La afligida madre también recurrió a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y lo último que supo, de acuerdo al rastreo del teléfono celular de Sujey, es una ubicación en el ejido La Urraca de Mazatlán.

"De hecho estuvimos con la Comisión de Búsqueda en varios poblados, pero nada, nadie los ha visto, no ha habido noticias. Dejamos varias pesquisas ahí, pero hasta ahorita nadie se ha comunicado, no hay resultados".

Rosa Alma anduvo pegando la ficha de su hija en puntos turísticos y en el Centro de Mazatlán.

Con la familia de David solo tuvo contacto durante los primeros días y ahora, "cada quien anda por su lado". Rosa Alma tiene otros dos hijos más pequeños que dejó al cuidado de su padre mientras busca "hasta por debajo de las piedras" a Sujey.

Aunque también está preocupada porque María Estela, la abuela de la joven, no quiere comer y se ha puesto mal de salud.

20 DÍAS

Pasaron desde que la familia tuvo el último contacto telefónico con la joven.

Sin rumbo

En todos estos días, la familia de Sujey ha recibido múltiples mensajes por las redes sociales, pero ninguno con información precisa. "Cada día es peor", dijo Rosa Alma.