Acredita GRANA la Escuela 'Mariano Narváez González'

La Escuela de Bachilleres "Dr. Mariano Narváez González" de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), recibió la acreditación internacional por parte de Generation of Resources for Accreditation in Nations of the America (GRANA). Cabe destacar que la acreditación fue evaluada por académicos destacados de Brasil, España, Argentina y México, y tiene un periodo de cinco años, comprendidos del 21 de septiembre de 2021 hasta el 21 de septiembre del 2026.

En la ceremonia se contó con la presencia del rector Salvador Hernández; el coordinador de la Unidad Saltillo, Julio Saucedo, el coordinador general de Relaciones Internacionales, José Manuel Morales; la directora de la preparatoria, Claudia Elena García Vega, y el director general de GRANA, Donato Vallín.