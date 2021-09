Nintendo Direct: Dan a conocer fecha de lanzamiento y 'cast' de la película de Mario Bros

El día de hoy, 23 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo Nintendo Direct. Después de volver a tomar su ritmo de los eventos previos a la pandemia del coronavirus, Nintendo celebró otro Direct en el que mostró los juegos que llegarán en los meses que quedan de este 2021. Sin embargo, la firma de videojuegos también presentó algunas novedades que estarán disponibles el próximo año entre las que destaca la película de Mario Bros. Así pues, a continuación, te presentamos los más relevantes del Nintendo Direct.

Película de Super Mario ya tiene fecha de estreno

Después de mucho tiempo de silencio, el Nintendo Direct dio a conocer los primeros detalles sobre la película de Super Mario, incluyendo a los actores y su fecha de lanzamiento. Lista de actores confirmados:

– Chris Pratt: Mario

– Anya Taylor-Joy: Peach

– Charlie Day: Luigi

– Jack Black: Bowser

– Keegan-Michael Key: Toad

– Seth Rogen: Donkey Kong

– Kevin Michael Richardson: Kamek

– Fred Armisen: Cranky Kong

– Sebastian Maniscalco: Spike

La fecha de estreno será el próximo 21 de diciembre de 2022 en cines de Estados Unidos. Miyamoto dijo que posteriormente revelarán las fechas para otras regiones como Europa, Japón y demás.

Monster Hunter Rise Sunbreak

Nintendo señaló que en el verano del próximo año, llegará al mercado el título Rise Sunbreak, una expansión de Monster Hunter del Nintendo Switch. Capcom señaló que el juego es un contenido "masivo" que ampliará de manera significativa la experiencia del primer juego.

Mario Party Superstar

Nintendo aprovechó la ocasión para mostrar a los gamers entusiastas de la firma, una serie de nuevos niveles de Mario Party Superstar. Cabe señalar que, como punto destacado, dichos niveles contarán con soporte para el modo en línea y estarán disponibles muy pronto, el próximo 29 de octubre.

Kirby y la Tierra Olvidada

Un personaje clásico de Nintendo regresa en su primera entrega para la Nintendo Switch. Kirby y la Tierra Olvidada fue presentado como uno de los juegos para la consola híbrida de Nintendo como una propuesta ambiciosa y diferente de la saga original. El título guarda ciertas similitudes con Super Mario Odyssey. Estará disponible para el Nintendo Switch en primavera de 2022.

Triangle Strategy 4

Si bien este videojuego fue anunciado ya hace algunos meses, finalmente el día de hoy Nintendo decidió dar a conocer la fecha de lanzamiento, hoy finalmente supimos la fecha de lanzamiento, la cual será el próximo 4 de marzo de 2022.

Star Wars: Kotor llegará al Switch

Durante el pasado PlayStation Showcase, la compañía dio a conocer que Star Wars: Knights of the Old Republic tendría un remake. Ahora, durante el Nintendo Direct de hoy, se confirmó que este título llegará al Switch, pero no como remake, sino siendo el título original.

Hyrule Warriors: Age Of Calamity

Hyrule Warriors: Age of Calamity estuvo presente en el Nintendo Direct de hoy, donde además de darse a conocer el trailer de este juego, también se confirmó el 29 de octubre como su fecha de estreno.

Juegos de Nintendo 64 y Sega Genesis llegarán a Switch

Nintendo anunció algo que muchos gamers esperaban fuera una realidad, un Expansion Pack, para Nintendo Switch Online, el cual agregará juegos clásicos de Nintendo 64 y Sega Genesis.