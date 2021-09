¿Demanda?; Lorde es acusada de plagiar a dos canciones de Lana del Rey

La cantante neozelandesa Lorde, llevaba cuatro años sin sacar nueva música, su último trabajo discográfico fue Melodrama, el cual vio la luz en 2017 y tuvo gran éxito con la crítica e incluso fue nominado a un Grammy como "Álbum del año", sin embargo, este 2021 regresó para regalo de todos sus fans con "Solar Power" y la cantante ha sido señalada por copiar las melodías de dos temas de Lana del Rey.

De acuerdo al portal "The Sun", los fans de Lana del Rey habían señalado que las canciones "Stoned At the Nail Salon" de Lorde, tenia una melodía muy similar a los temas "Wild At Heart" y "Hope is a Dangerous Thing For a Woman Like Me to Have". Tales reclamos parecen que llegaron al equipo de Lana, ya que según lo dado a conocer por el medio hay una disputa.

VER MÁS: The Weeknd es acusado de plagio por la canción 'Call Out My Name'

Aunque de manera formal no hay una demanda, el equipo de Lana señala que si hay elementos de la canción de Lorde que se acercan a las Del Rey, incluso señalan que ya involucraron a un experto, en donde Lorde se ofreció a darle un porcentaje de los derechos de la publicación de la canción a Lana.

Ante la situación Lana del Rey habría rechazado el dinero, y en su lugar quiere el reconocimiento público de parte de Lorde señalando que si se inspiró en ella.

VER MÁS: ¿Plagio?; Paramore recibe créditos en 'Good 4 u' de Olivia Rodrigo

Hasta el momento ninguna de las dos famosas ha hecho alguna declaración oficial al respecto.