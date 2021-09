Regidor del PAN 'pierde la fe' en alcalde de Lerdo

El regidor del PAN en Lerdo, Ángel Luna, ya perdió la fe en el alcalde de Lerdo Homero Martínez Cabrera: "No hace caso cuando está...menos cuando no está", dijo.

Este comentario visiblemente incomodó a la primera regidora del PRI, Francisca Blanco, quien presidió la sesión de Cabildo este jueves en ausencia del presidente.

Fue una sesión ordinaria donde regidores de diferentes fracciones comentaron en el punto de asuntos generales sobre algunas quejas de los ciudadanos que les han hecho llegar relacionados con el crecimiento de maleza, algunas obras públicas que parecieran abandonadas y principalmente la queja fue la falta de rondines o de vigilancia policíaca por parte de la Policía Municipal en el primer cuadro de la ciudad donde se han estado suscitando robos a casa habitación e incluso asaltos a plena luz del día, dijeron.

"Al norponiente en el periférico está muy crecida la maleza está muy fea la presentación para quien viene entrando por el periférico ya que se ve muy descuidada la ciudad", dijo el regidor Samir Rivera, quien habló de los constantes robos que han padecido las familias más conocidas de Lerdo en la avenida Sarabia.

La regidora Esmirna Gutiérrez se quejó del alumbrado público y dijo que gran parte el municipio tiene esta deficiencia y quería saber porqué no se han atendido las peticiones en cuanto al alumbrado "y además han aumentado los robos y que efectivamente vecinos del centro desde hace varios meses están padeciendo por asaltos en pleno día o tarde y hay gente que utiliza los terrenos abandonados y casas deshabitadas para ingresar a las viviendas", dijo.

Los regidores hablaron de la necesidad de incrementar los rondines de vigilancia policiaca en este sector de la Sarabia y en el centro pues anteriormente, dijeron se veían policías en bicicletas actualmente ya no, además de que aseguran que no se atienden las llamadas al 911 por parte de la Policía Municipal o tardan demasiado, razón por la cual incluso solicitaron algún teléfono de la policía donde sí atiendan a los ciudadanos.

La regidora Gloria Torres dijo:" Quiero preguntarle al presidente o si alguien sabe del cabildo si ya se arregló el problema de los transportistas pues quedaron cuando se hizo el bloqueo de que se les iba a atender en sus peticiones". De igual manera se quejó de la actuación de la policía: "Ha habido muchos problemas, mucha prepotencia por parte de los agentes de tránsito y a veces hasta de los agentes de seguridad", dijo.

También hubo quejas de algunas obras estatales que lucen en abandono.

Al término de las intervenciones la primera regidora, Francisca Blanco Villanueva, fue la encargada de la clausura de la sesión de Cabildo y mencionó que los comentarios de los regidores se harían llegar al presidente "para que se les dé el mejor trámite y la respuesta a cada una de sus exposiciones", dijo Blanco, a lo cual el regidor panista Ángel Luna (quien en esta ocasión no tuvo problemas con el audio durante la sesión virtual) se apresuró a decir con respecto al alcalde Homero Martínez Cabrera: "No hace caso cuando está...Menos cuando no está".

Tras ese comentario la regidora Blanco visiblemente molesta por el comentario dijo: "No se preocupe usted, por eso el presidente -me imagino que está escuchando- y le dará seguimiento y salida a esto", acotó la regidora.