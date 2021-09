Exdiputado Ibarra Jáquez es el nuevo secretario general adjunto a presidencia estatal del PRI en Durango

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Durango, Arturo Yáñez Cuéllar, anunció este jueves la presentación del exdiputado Francisco Javier Ibarra Jáquez como secretario general adjunto al comité directivo estatal del PRI en Durango, con la encomienda particular de la Región Laguna.

La idea con este nombramiento es la recuperación del bastión priísta, dijo Yáñez, pues Gómez Palacio fue el bastión priísta del estado "y lo venimos a recuperar", aseguró.

Lo anterior se informó en una rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del comité directivo municipal de este instituto político donde se reunieron regidores priístas del Cabildo gomezpalatino con el presidente local del PRI, Juan Moreno y con la secretaría general del PRI en el estado, Rocío Rebollo Mendoza, así como con el secretario general de la CNOP en Gómez Palacio, Francisco Bardán, entre otros priistas que representan diferentes sectores y cuadros.

El presidente estatal del PRI, Arturo Yáñez, dijo que se iniciarán trabajos de reconciliación para recuperar la unidad interna así como consolidar una estrategia política para que nadie quede afuera y que no sea un PRI de grupos sino un solo PRI consolidado con el fin de recuperar la Presidencia Municipal de Gómez Palacio, la cual consideran su principal reto.

"Hago un exhorto a los Gomezpalatinos a que hagamos un comparativo de quién sabe gobernar mejor si el PRI o Morena, porque hoy vemos muy mal a Gómez Palacio en sus jardines, en sus plazas públicas, en sus calles y en una situación de prestación de servicios deficiente", dijo el dirigente estatal.

También habló de la necesidad de que los priistas que forman parte del Cabildo gomezpalatina sean congruentes entre su decir y su actuar.

"Yo creo que no podemos tener priístas a medias ya lo he expresado y lo voy a reiterar; Esta dirigencia está llamando a todos los priístas a la lealtad y tenemos que ser leales y tener convicción y congruencia que se debe de demostrar y no podemos estar con una circunstancia en donde demostramos de manera pública la lealtad cuando por otro lado no la tenemos, por eso viene el secretario adjunto a la Presidencia con adscripción aquí a la Región Laguna que es Ibarra Jáquez para poder tener una identificación de un solo PRI, se acabó el PRI de grupos viene un PRI unido", dijo.

También aseguro que se invitara a priistas que han abandonado las filas del partido por diferentes circunstancias a que se sumen de nuevo.

El secretario general adjunto a la dirigencia estatal del PRI, Francisco Javier Ibarra Jáquez aseguró: "Que hablemos de nosotros, a favor de nuestro partido, en un análisis tenemos nosotros un ideal conjunto que desde luego será buscar el triunfo entre todas y entre todos. Bienvenida o bienvenido el punto u opinión que cada quien pueda entregar a favor de nuestro partido".