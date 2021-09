TWICE y todos los detalles sobre el lanzamiento de su sencillo en inglés 'The Feels'

El girlgroup es uno de los más exitosos de kpop del momento, sus últimos lanzamientos "Taste Of Love", así como su última producción en japonés "Perfect World" disfrutaron de gran éxito, por lo que se espera que su nueva música no sea la excepción.

"The Feels" ya tiene fecha de estreno y además la agrupación de JYP ya dio a conocer el calendario de todas las actividades que tienen preparadas para promocionar este tema.

Del 24 al 26 de septiembre se lanzarán fotografías conceptuales, el 27 y 29 de septiembre se presentarán dos 'teasers' del video musical.

El lanzamiento oficial del MV será el primero de octubre, además de que se presentarán por primera vez en The Tonight Show con Jimmy Fallon. Esta presentación se podrá ver a través de Youtube.

TWICE & The Tonight Show starring Jimmy Fallon

ONCE We are ready for our Tonight Show Premieres Are you ready?! https://t.co/Z4RpZ1W9o8