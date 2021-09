Santiago Baños y el día que negó que existiera el 'pacto de caballeros' en el futbol mexicano

Fue el 18 de mayo de 2018, justo unos meses antes de que la Cofece iniciará la investigación por prácticas monopólicas en el futbol mexicano, cuando desde el interior del club América se negó la existencia del "Pacto de Caballeros".

Y fue Santiago Baños, director deportivo, quién ese día, a pregunta expresa señaló que en la institución americanista no se hacían estás prácticas.

La pregunta del reportero iba encaminada al tema: "...Ese famoso Pacto de Caballeros..."

Santiago Baños asegura que el pacto de caballeros no existe en el fútbol mexicano. pic.twitter.com/iFNKzWK8BB — TVC Deportes (@TVCDeportes) May 17, 2018

A lo que respondió: "Es que no existe, yo lo venía diciendo, no podía opinar porque este club no se maneja así. Ya lo hemos tocado y ya se les hizo saber a los representantes y a los mismos jugadores que ellos son libres de acomodarse en donde les convenga".

Ahora, con la resolución de la Cofece y siendo el América uno de los equipos que serán multados por "acordar el derecho de retención (mejor conocido como Pacto de Caballeros)", generan la duda de aquella declaración de Baños y la negación de una práctica que ahora ha quedado documentada por las autoridades.